Andorra addio dopo un anno: Michele Vitali torna in Italia e firma con la Dinamo Sassari

Ritorno in Italia per Michele Vitali che dopo appena una stagione in Spagna con Andorra rientra in Serie A e firma con la Dinamo Sassari vice campione d'Italia. La guardia ex Brescia, fratello minore di Luca Vitali, è al momento con la Nazionale nel ritiro che porta al Mondiale e spera di essere nei 12 che il ct Meo Sacchetti porterà in Cina. Dopo di che si metterà agli ordini di Gianmarco Pozzecco assieme agli altri due volti nuovi, il centro croato Miro Bilan e l'ala americana Dwayne Evans.

" La Dinamo Banco di Sardegna annuncia con soddisfazione di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive del giocatore Michele Vitali, nato a Bologna il 31 ottobre 1991. Guardia, 196 centimetri per 89 chilogrammi, dopo l’annata da protagonista nel campionato spagnolo con la maglia di Andorra sceglie il progetto biancoblu per il suo ritorno in LBA. Il club impreziosisce e rafforza lo zoccolo italiano con una pedina che porterà esperienza e talento nel roster di coach Pozzecco "

Vitali è stato protagonista con la Germani Brescia dal 2016 al 2018, poi lo scorso anno il trasferimento in Spagna con Andorra, club ambizioso impegnato anche in Eurocup dove arriva fino alla semifinale con l'Alba Berlino. Con il MoraBanc disputa 54 partite di cui 22 in quintetto e chiude con una media di 7.9 punti a partita.