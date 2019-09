Antipasto di campionato: Venezia, Sassari, Cremona e Brindisi a caccia della Supercoppa italiana

Archiviato il Mondiale in Cina con la vittoria della Spagna di Sergio Scariolo, è ora di tuffarsi nella nuova stagione 2019-20, ricchissima tra campionato e coppe europee, tutta da vivere LIVE e on-demand su Eurosport e Eurosport Player. In attesa del via della Serie A, previsto per martedì 24 settembre con l'anticipo della prima giornata tra Pesaro e Fortitudo Bologna, in questo weekend al PalaFlorio di Bari si assegna il primo trofeo della stagione ovvero la Supercoppa Italiana. In campo i campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia di Walter De Raffaele, la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti vincitrice della Coppa Italia, il Banco di Sardegna Sassari vice campione d'Italia di Gianmarco Pozzecco e la Happy Casa Brindisi di Frank Vitucci finalista delle Final Eight di Firenze.

Qui Venezia

I campioni d'Italia di coach Walter De Raffaele ripartono con tante conferme e qualche aggiunta di sicuro rendimento. Gli orogranata in estate hanno perso il capitano Marquez Haynes, l'ala Deron Washington, la guardia Marco Giuri e l'azzurro Paul Biligha, andato a Milano, ma hanno preso Ariel Filloy, già a Venezia nell'anno dello Scudetto 2017, e le ali Jeremy Chappell e Ike Udanoh, elementi duttili e che hanno fatto molto bene nella scorsa stagione a Brindisi e Avellino rispettivamente. Senza dimenticare lo zoccolo duro con Daye, Tonut, De Nicolao, Watt, Stone, Bramos, Mazzola, Vidamr e Cerella: Venezia è la chiara favorita per la Supercoppa.

Video - Michael Bramos prende fuoco nel terzo quarto! 17 punti e Venezia vola via 01:32

Qui Sassari

Dopo l'exploit della passata stagione, la banda di Gianmarco Pozzecco è attesa ad una conferma, anche se molti interpreti sono cambiati. Gli addii di Cooley, di Thomas, di McGee, di Smith, e ultimo quello di Polonara, andato al Baskonia, sono sicuramente importanti e per questo sarà fondamentale il lavoro del "Poz" per ricreare una chimica vincente, partendo dai reduci come Spissu, Pierre, Magro e Stefano Gentile. Le novità sono il centro croato Bilan e la duttile ala Evans, giocatore esplosivo, ex Ulm, che non dovrà far rimpiangere Thomas; già conosciuti invece Curtis Jerrells, ex Milano, Michele Vitali, che torna in Italia dopo un anno ad Andorra, e Jamel McLean, pivot già visto in maglia Armani Olimpia.

Video - Pozzecco show: muscoli, esultanze e sfuriate durante l’impresa di Sassari contro Milano 02:35

Qui Cremona

Meo Sacchetti è chiamato ad un super lavoro per riuscire a confermare lo straordinario 2018-19 di Cremona, con la Coppa Italia, il secondo posto in Serie A e la semifinale playoff. Dovrà farlo affidandosi ai confermati Ruzzier, Saunders, Stojanovic e Travis Diener, che ha rimandato il ritiro, ma senza più protagonisti come Ricci, Mathiang, Aldridge e Drew Crawford, MVP dello scorso campionato. I nuovi sono delle incognite, dagli italiani De Vico e Akele, reduce da un ottimo torneo di A2 con Roseto, alla guardia finlandese Palmi, passando per gli americani Tiby e Jordan Mathews, guardia vista a Gonzaga University e lo scorso anno in Danimarca.

Video - La Vanoli alza la Coppa a Firenze, le emozioni e la festa di Cremona 00:39

Qui Brindisi

La Happy Casa è stata la grande sorpresa dello scorso anno insieme a Cremona, un capolavoro assoluto quello di Frank Vitucci e di tutto lo staff. Il roster è stato praticamente rivoltato, con diverse importanti perdite come quella del lungo Gaffney, di Chappell, e di Riccardo Moraschini, però sono stati trattenuti il capitano e leader Adrian Banks, e il lungo mancino John Brown, probabilmente il giocatore più elettrico dell'ultima serie A. I volti nuovi sono italiani giovani e in crescita, come Iannuzzi, Campogrande, Gaspardo e Cattapan, e americani di sicuro rendimento come Kelvin Martin, esplosiva ala vista a Cremona e Bologna, Tyler Stone, ala-pivot che ha impressionato nel finale di stagione con Cantù, e Darius Thompson, esterno classe 1995 che l'anno scorso, il primo da professionista, ha dominato in Olanda con Leiden (MVP del campionato e top scorer della FIBA Europe Cup e della Eredivisie).

Video - Brown prende il volo: le sue schiacciate accendono Sassari-Brindisi 00:39

