Appendino sul caso Auxilium: "Torino non può permettersi di perdere questa realtà sportiva"

Dopo la decisione dell’Assemblea di Lega Serie A di escludere la Fiat Torino per la prossima stagione - nel caso dovesse rimanere al timone Dmitry Gerasimenko - entra in campo anche Chiara Appendino, Sindaca della città di Torino che non vuole perdere assolutamente la squadra che ha anche rappresentato l’Italia in Europa in queste ultime stagioni.

" In questa giornata di festa, purtroppo lo sport torinese registra anche una brutta notizia, con l'esclusione della Fiat Auxilium Torino dalla Lega Basket. Incontrerò il 7 maggio la società con cui faremo il punto. Torino non può permettersi di perdere questa importante realtà sportiva "

Questo il comunicato della Sindaca, che in giornata - invece - aveva gioito per la presentazione delle ATP Finals che per 5 anni si terranno proprio nella città di Torino.