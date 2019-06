Austin Daye, difesa, rimbalzi e triple: ecco come Venezia ha sbancato Sassari

La poesia di Austin Daye

Dire che Venezia ha sbancato Sassari "di squadra" è corretto, ma forse incompleto. Perché senza l'Austin Daye di gara-3 saremmo probabilmente qui a commentare un risultato differente. La Reyer ha pescato nel figlio del grande Darren quel jolly offensivo mancato nella seconda partita della serie, dove ha pagato un'asfissia produttiva d'insieme insostenibile anche dalla (solita) buona difesa. I 22 punti di Daye non valgono soltanto la sua seconda miglior prestazione stagionale dopo i 25 realizzati all'ultima giornata contro Brescia, ma sono stati decisivi anche per il modo in cui sono arrivati, distribuiti nei momenti topici della partita: è lui che, assieme a Stefano Tonut, ha costruito il primo break iniziale, ed è stato sempre lui a raccogliere la sua Reyer dalle secche quando Sassari sembrava aver totalmente ripreso la partita in mano, rientrando a contatto dal -13. Daye ha realizzato 10 degli ultimi 12 punti della squadra dal 64-64, impreziositi da due triple di fattura squisita. E di grandi attributi.

I numeri di Austin Daye nella finale-scudetto

Punti Tiri da due Tiri da tre Rimbalzi Gara-1 8 2/5 1/4 2 Gara-2 20 4/7 3/8 8 Gara-3 22 7/12 4/5 7 Totale 50 13/24 6/17 17 Medie 16.7 54.2% 35.3% 5.7

Difesa e rimbalzi: Venezia vince la battaglia

Giusto applaudire Daye, ma è anche giusto, come abbiamo detto, sottolineare la forza del collettivo veneziano, questa volta su entrambe le metacampo. Dopo qualche black-out in gara-2, la difesa è tornata stringente: i 46 punti concessi nei primi tre quarti a Sassari (16, 16 e 14) sono l'indizio principale. La Reyer ha lavorato di squadra, chiudendo l'area proprio come fatto dalla Dinamo nella partita precedente, e sostenendo forse per la prima volta la freschezza e fisicità degli avversari: Cooley è stato un fattore soltanto a sprazzi nonostante i cinque falli prematuri di Mitchell Watt, Venezia ha vinto la battaglia a rimbalzo (40-39) dopo il pesante -22 accumulato nelle prime due gare e ha costretto la Dinamo alla peggior prestazione stagionale nel tiro da due, con un 14/39 che vale un modesto 35.9%. Sassari è stata tradita dalle sue guardie (Smith e McGee in particolare, solo 3 punti dalla panchina dopo gli exploit delle prime due partite) e dalle percentuali scadenti dall'arco: il 6/22 da tre punti è figlio sì della buona difesa reyerina, ma anche di tante conclusioni comode sbagliate, soprattutto nel finale.

La Reyer apre la scatola: 12 triple a bersaglio

E, a proposito di percentuali, Venezia ha ribaltato quelle pessime che sono costate gara-2 chiudendo con 12/27 dall'arco, pari al 44.4%, unico modo per aprire l'area della Dinamo, blindata dai chili di Cooley e dalla fisicità delle ali: è la miglior prestazione delle serie contro Cremona e Sassari (la seconda migliore dei playoff), ma soprattutto costruita d'insieme, con ben 7 giocatori a bersaglio dalla lunga distanza, per una pericolosità offensiva diffusa vista raramente in queste finali-scudetto. Nota di merito per Andrea De Nicolao, a segno con due triple di enorme importanza nel secondo tempo, ma anche per Marco Giuri, che dopo il buon impatto di gara-2 ha dato qualche minuto di buona gestione anche nella prima trasferta sassarese.