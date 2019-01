Avellino è un treno in corsa! Sbancata Brindisi e quarto successo in fila per la Sidigas

Nonostante il momento difficile a livello societario la Sidigas Avellino prosegue l'ottimo trend sul campo andando a vincere 70-68 al PalaPentassuglia contro la Happy Casa Brindisi nell'anticipo del sabato della 14esima giornata di Serie A, la penultima del girone d'andata. Si tratta della quarta vittoria di fila e della decima in campionato per la Scandone che si conferma al secondo posto alle spalle della capolista Olimpia Milano; è il secondo ko casalingo consecutivo per Brindisi che resta comunque in zona playoff e in piena corsa per le Final Eight di Coppa Italia.

A uscire meglio dai blocchi è Avellino che tocca il +8 con le bombe di Sykes e Nichols ma Brindisi risponde con tutto il suo atletismo e chiude il primo periodo a -1 (15-16) con le giocate sopra al ferro di Chappell e Gaffney. Nel secondo quarto la Sidigas resta davanti e allunga fino a +6 ma lì si accendono Banks e Brown: la guardia infila la bomba del -1, poi il lungo con gli occhiali ruba e schiaccia il sorpasso, un vantaggio che la Happy Casa conserva all'intervallo lungo sul 39-36. Nella ripresa c'è equilibrio, il solito Banks porta Brindisi fino al +6 ma Avellino non sta a guardare e si affida a Caleb Green: l'ex giocatore di Malaga segna 11 punti in fila con 3 triple per il 53-53 di fine terzo quarto e per il sorpasso in avvio di ultimo periodo. Da lì alla fine è un continuo botta e risposta, Sykes segna il rovesciata il 66-65, poi Nichols mette i liberi del +3 dopo gli errori di Banks e Brown. Negli ultimi secondi Filloy e Nichols non sono precisi ai liberi, Banks mette la bomba del -1 e poi la Happy Casa ha l'ultima chance per pareggiare o vincere sul 68-70, ma lo stesso Banks trova solo il ferro dall'arco sulla sirena. A Brindisi non bastano i 24 punti di Banks e i 14 di Chappell, troppi soli però; pesa anche il 6 su 28 da tre di squadra. Più corale la prova di Avellino con tre giocatori in doppia cifra: Caleb Green spicca con 18 punti, Nichols e Sykes ne aggiungono 16.

Happy Casa Brindisi-Sidigas Avellino 68-70

Happy Casa Brindisi: Moraschini 3, Brown 8, Guido ne, Banks 24, Gaffney 4, Chappell 14, Wojciechowski 4, Cazzolato ne, Rush 2, Zanelli 9, Taddeo ne. All. Vitucci.

Sidigas Avellino: C. Green 18, Guariglia ne, Filloy 7, Young 8, Nichols 16, Sykes 16, D'Ercole 3, Spizzichini, Campani 2, Campogrande. All. Vucinic.

