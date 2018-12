Avellino ferma Milano, Varese seconda, Venezia cade anche a Reggio Emilia

VL Pesaro – Openjobmetis Varese 78 – 98

Altra dura sconfitta per la VL Pesaro, dopo quella patita a Santo Stefano contro Sassari. Stavolta tocca alla Openjobmetis conquistare il successo con ampio margine di scarto e mettere in evidenza tutte le lacune dei biancorossi. Varese comincia subito sfruttando il tiro pesante (5/7 da tre nel 1° quarto) e i rimbalzi offensivi del solito Cain, mentre i padroni di casa si affidano al talento di McCree (10) e all’intimidazione difensiva di Mockevicius per chiudere sotto di sole 3 lunghezze la prima frazione (22-25). Nella seconda frazione gli ospiti sfruttano i molti viaggi in lunetta conquistati (11) e trovano anche tanti giochi da tre punti conclusi positivamente; Pesaro ha solamente 2 assist a referto nella prima metà di gara, ma le giocate di Murray e la presenza a rimbalzo offensivo le consentono di non naufragare completamente (42-49 al 20’).

La Openjobmetis inaugura la seconda metà di gara con un parziale di 10-0 firmato interamente da Avramovic e Moore e scappa sul +17 (42-59) al 22’; Mockevicius trova il 1° canestro della sua gara dopo ben 27’ ma è comunque fondamentale a rimbalzo e la VL cerca di rimanere in gara grazie alle carambole offensive. Varese chiude però la terza frazione con un ottimo 10/19 da tre punti, con la bomba di Avramovic che fissa il parziale +20 (57-77). L’ultimo periodo serve unicamente per vedere Iannuzzi e Avramovic migliorare sensibilmente i propri bottini personali: il centro chiude con 12 e 5 rimbalzi, la guardia ne aggiunge 23 (e 7 rimbalzi). Colpiscono i 98 punti concessi a quello che, prima di questa gara, era il penultimo attacco della Serie A, ma soprattutto colpiscono i 20 punti di distacco. Nella VL ci prova solo McCree (22, ma con 21 tiri e 2/8 ai liberi) e non inganni il 21 di valutazione ottenuto da Mockevicius, sicuramente solido a rimbalzo ma fuori dal gioco.

Video - Highlights: VL Pesaro-Openjobmetis Varese 78-98 03:31

Vanoli Cremona – Fiat Torino 100 – 87

Non basta il ritorno di coach Galbiati sulla panchina della Fiat per impedire la sconfitta al PalaRadi, contro una Vanoli che impatta al secondo posto in classifica complice la contemporanea sconfitta di Venezia (e insieme ad Avellino). Impatto devastante di Mathiang, autore di 12 punti nel 1° quarto e protagonista principale del 10/14 da due con cui la Vanoli chiude la prima frazione (23-16 al 10’). La Fiat si affida al talento di Carr e alle scorribande di Poeta e, nel 2° periodo, trova anche i canestri di McAdoo per cercare di ricucire le distanze, ma la Vanoli trova uno Stojanovic abbacinante (3/3 al tiro e 4 rimbalzi) e aumenta l’intensità nella transizione. Nonostante il 5/15 da tre punti, la formazione di coach Sacchetti allunga sul +11 (51-40), anche perché gli ospiti trovano sì punti, ma non riescono a limitare la velocità del gioco avversario.

A inizio ripresa Cremona ritrova anche la solita precisione da oltre l’arco (6/10 nel 3° periodo), ma trova anche qualche persa di troppo e riesce solo parzialmente ad aumentare il proprio margine (77-63 al 30’); Torino trova i primi canestri di Moore e altra produzione offensiva di McAdoo, ma non riesce a contrastare le triple dei padroni di casa in alcun modo. Coach Sacchetti va di doppio playmaker nell’ultimo quarto e la coppia Diener-Ruzzier risponde con 3 triple nei primi 2’ del quarto; Moore (12 negli ultimi 10’ di gara) prova a ridare le ultime speranze agli ospiti, ma Cremona non fa sconti e raggiunge la tripla cifra per punti realizzati coi liberi di Diener a 90 secondi dal termine. Solita prova all-around di Saunders (14, con 6 rimbalzi e 7 assist), 16/35 da tre di squadra, ottimo Diener (16 e 7 assist). A Torino non bastano 4 giocatori in doppia cifra (top-scorer Moore con 18, e 8/8 da due punti).

Video - Highlights: Vanoli Cremona-Fiat Torino 100-87 03:59

Grissin Bon Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia 82 – 74

2° k.o. consecutivo per l’Umana Reyer Venezia, che cade al PalaBigi contro una Grissin Bon trascinata soprattutto dagli ultimi innesti. Reggio Emilia trova subito i canestri di Allen (8, con 2/3 da tre nel 1° quarto), oltre al buon lavoro dei lunghi in area; Venezia non riesce a giocare la solita scoppiettante pallacanestro, ma rimane comunque a contatto (21-19 al 10’), lavorando a rimbalzo offensivo. Nella seconda frazione i padroni di casa allungano ulteriormente grazie alle giocate di Rivers e dei lunghi; la Reyer scivola così a -11 (45-34) a metà di gara, soffrendo soprattutto l’imprecisione di Daye (3/11 al tiro nei primi 20’).

Nel secondo tempo sussulto d’orgoglio di Stone (10 e 6 rimbalzi nel 3° quarto) e Venezia capace di rientrare completamente in partita anche grazie alle triple di Bramos (3/4 da tre nella stessa frazione); Reggio Emilia fatica dalla distanza e non trova più risposte dalla coppia Allen-Rivers, chiudendo così in vantaggio di 2 sole lunghezze il 3° periodo (63-61). Ci pensano allora Candi e Cervi a ricacciare indietro gli ospiti, che ci mettono comunque del loro con 6 perse e il 33% dal campo nella frazione conclusiva. Buona prova di Cervi (11 e 9 rimbalzi), 17 per Allen e 9 (con 8 rimbalzi) per Aguilar. Alla Reyer non bastano la solita precisione da oltre l’arco dei 6.75 (14/29, nonostante l’1/7 di Daye) e la doppia-doppia di Stone (16 e 11 rimbalzi).

Video - Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia 82-74 04:47

Dolomiti Energia Trentino – Segafredo Virtus Bologna 71 – 65

Altro successo, 4° consecutivo, per la Dolomiti Energia, che supera anche la Virtus e sembra aver trovato la quadratura del proprio cerchio. Sfida già indirizzata dopo un quarto: Marble è devastante (10 e 5 rimbalzi) e propizia, insieme a Gomes, il parziale di 20-9 con cui i padroni di casa chiudono i primi 10’, anche grazie alle 5 perse della Segafredo. Punter dalla distanza prova a ricucire le distanze, ma Bologna continua a trovare molti turnovers, che vanificano così il buon lavoro a rimbalzo offensivo; la squadra di coach Buscaglia ne approfitta, trovando anche un buon apporto da Pascolo e andando sul 41-26 con cui si chiude la prima metà di gara.

Nella ripresa Punter e Taylor (4 assist nel 3° quarto), ben coadiuvati da Cournooh, riaprono la sfida guidando la Virtus Bologna a una terza frazione da 11-23; Trento tira 4/17 dal campo e non riesce a sfruttare gli extra-possessi derivanti da rimbalzo offensivo (52-49 al 30’). Nell’ultimo periodo Craft si sveglia da un insolito torpore e replica ai canestri di Jovanovic, mentre Forray, a cronometro fermo, suggella il successo della Dolomiti Energia, vanificando così le giocate della solita coppia Punter-Taylor. Per Trento ben 48 rimbalzi (15 offensivi) e più recuperi (11) che perse (9), oltre ai 18 di Marble; alla Virtus non bastano i 24 di Punter (6/13 da tre) e la doppia-doppia di M’Baye (11 e altrettanti rimbalzi), poiché pesano le 16 perse e i 12 errori dalla lunetta.

Video - Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Segafredo Virtus Bologna 71-65 04:27

Alma Trieste – Happy Casa Brindisi 71 – 92

Torna al successo l’Happy Casa Brindisi e lo fa limitando al tiro pesante quella che era una delle migliori formazioni del campionato, ossia l’Alma Trieste. La squadra allenata da coach Dalmasson parte bene grazie ai canestri della coppia Mosley-Peric (15 complessivi nel 1° quarto) e alle 6 perse degli ospiti (3 del solo Chappell), andando così sul 27-16 dopo 10’. Nella seconda frazione l’Alma tira complessivamente 4/15, mentre Moraschini e Wojciechowski (8 a testa) guidano la grande rimonta di Brindisi: quarto da 43 di valutazione, parziale di 31-10 e +10 provvisorio per la formazione di coach Vitucci a metà gara (37-47).

Nella seconda parte di gara Trieste si sblocca da oltre l’arco, ma Banks non fa sconti e con 10 punti nel 3° quarto mantiene avanti l’Happy Casa, che allunga sul +19 anche grazie ai canestri di Brown e Chappell (54-73 al 30’ di gioco). L’ultima frazione serve agli ospiti per certificare ulteriormente il proprio successo, con Wojciechowski molto utile anche in fase difensiva, e a Wright per metterne 9 e migliorare il proprio tabellino personale. Moraschini chiude con 22 punti e si conferma uno dei giocatori più in forma del campionato, mentre Banks ne aggiunge 21 (8/14 al tiro e anche 5 assist); 12 e 7 rimbalzi per Wojciechowski, che non soffre pari-ruolo più atletici. Per Trieste 19 di Wright ma anche un pessimo 4/19 da oltre l’arco dei 6.75 e ben 20 perse.

Video - Highlights: Alma Trieste-Happy Casa Brindisi 71-92 03:57

Germani Basket Brescia – Banco di Sardegna Sassari 71 – 95

Brutta sconfitta e secondo k.o. consecutivo per la Germani Basket Brescia, contro un Banco di Sardegna che continua a convincere e si avvicina alla zona che varrebbe le Final Eight di Coppa Italia. Sono subito Bamforth e Cooley (24 complessivi, 13 del centro, nel 1° quarto) a indirizzare la sfida fin dalle prime battute, con la Germani che trova risposte solamente da Hamilton (8) e cade subito sotto 18 lunghezze di ritardo (13-31) dopo 10’. Bamforth continua a martellare anche nel 2° periodo (19 a metà gara) e Sassari trova triple praticamente da tutti i suoi giocatori (8/15 complessivo dopo 2 frazioni); Brescia soffre la pallacanestro del Banco di Sardegna e si aggrappa alla solidità di Zerini e all’estemporaneità di Cunningham, ma a fine primo tempo sprofonda a -23 (33-56).

Nel secondo tempo i padroni di casa provano gli ultimi assalti con le giocate di Cunningham (9 nel 3° quarto) e Abass, ma le percentuali della Dinamo calano di poco e Smith comincia a mettersi in proprio oltre a dispensare assist per i compagni, mantenendo così sostanzialmente invariate le distanze (82-55 al 30’) a favore degli ospiti. L’ultima frazione vede l’ultimo sussulto di Abass, autore di 7 punti consecutivi nel parziale di 7-0 che caratterizza i primi 4’, ma ormai è troppo tardi per ridare senso a una sfida probabilmente conclusasi già nel primo tempo. 14/30 da tre punti per la Dinamo, che trova 5 giocatori in doppia cifra (Bamforth 22, Cooley 21).

Video - Highlights: Germani Brescia-Banco di Sardegna Sassari 71-95 04:26

Sidigas Avellino – AX Armani Exchange Milano 85 – 81

Cade per la prima volta in campionato la capolista Milano, contro una Sidigas Avellino trascinata da un grandissimo Sykes e dal calore del proprio pubblico. Inizio nel migliore dei modi per i padroni di casa, trascinati dal duo Green-Sykes e capaci di chiudere il 1° quarto con un 9/15 complessivo al tiro; Milano si concentra troppo su triple senza ritmo (2/11 e 0/6 in coppia per due tiratori come Bertans e James) e chiude sotto di 4 lunghezze dopo 10’ di gioco (20-24). La seconda frazione è un continuo botta e risposta tra Sykes e Kuzminskas: il playmaker statunitense realizza 11 punti e segna in qualsiasi modo, mentre l’ala lituana risponde con altrettanti punti e tanta abilità vicino a canestro. L’AX Armani Exchange paga però il pessimo 2/17 da tre punti e chiude così in ritardo il primo tempo (42-41).

Nella ripresa sale in cattedra Micov, autore degli 8 punti consecutivi che permettono a Milano di mettere provvisoriamente la testa avanti (48-51 al 24’); l’ala serba trova però aiuti solamente da Della Valle, mentre Sykes continua a tagliare la difesa biancorossa (14 nel 3° quarto) e riporta avanti la Sidigas (63-58 al 30’). Gudaitis spadroneggia nell’ultimo periodo (10 e tanto lavoro a rimbalzo), ma Avellino non si disunisce e risponde con il talento di Green. James forza gli ultimi possessi, ma sbaglia e dalla lunetta Filloy suggella il successo biancoverde. Grandissimo match di Sykes (31 e 7 assist), ma apporto importante anche da Young (12 rimbalzi) e Green (17, con 9/10 a cronometro fermo). A Milano non basta la doppia-doppia di Gudaitis (17 e 12 rimbalzi), perché pesa in negativo il 5/29 da tre di squadra (James 0/9 e 5 perse).

Video - Highlights: Sidigas Avellino-AX Armani Exchange Milano 85-81 04:32

Acqua S. Bernardo Cantù - Oriora Pistoia 100 - 79

Torna finalmente al successo Cantù, dopo 8 sconfitte consecutive in campionato, grazie alla vittoria casalinga conquistata sull'Oriora Pistoia, così ferma a quota 6 punti in classifica (ultimo posto). Jefferson è subito un fattore (12 nel 1° quarto) in entrambe le fasi e a rimbalzo, ma tutta l'Acqua S. Bernardo sembra avere un piglio diverso rispetto alle ultime uscite in campionato; la squadra di coach Ramagli prova a rimanere a contatto con le giocate dei due Johnson, però dopo 10' il ritardo è già consistente (17-26). Nella seconda frazione Mitchell attacca sistematicamente il canestro, ma commette prematuramente il 4° fallo personale ed è costretto a lasciare il parquet; Krubally tiene a galla gli ospiti anche coi viaggi in lunetta, ma le triple di Blakes permettono ai padroni di casa di allungare sul +15 a metà gara (50-35). Ottime percentuali per Cantù a metà match (63% da due, 57% da tre), mentre l'Oriora trova un negativo 6/20 da due e uno 0 di valutazione complessivo della coppia Peak-D. Johnson.

Nella ripresa la coppia Blakes-Gaines, con 18 punti nel 3° periodo, pemette all'Acqua S. Bernardo di volare sul +25, sfruttando una particolare precisione nel tiro da oltre l'arco; Pistoia sembra sprofondare sotto le folate offensive dei biancoblu, ma Bolpin prova quantomeno a cercare di dare un senso all'ultima frazione con 3 triple consecutive in chiusura del 3° quarto (75-56). Gli ultimi 10' di gioco vedono la formazione allenata da Pashutin controllare abilmente il margine di vantaggio precedentemente conquistato e Jefferson gestire la fase offensiva come playmaker aggiunto spesso e volentieri; Krubally sistema le proprie cifre, ma Pistoia non può impedire a Cantù di toccare quota 100. Gran prova personale di Blakes (21 e 8 assist), ma soprattutto un sontuoso Jefferson: 25, con 11 rimbalzi, 7 assist e 4 stoppate, per un incredibile 44 di valutazione. Per l'Oriora 17 (con 11 rimbalzi) di Krubally.

Video - Highlights: Acqua S.Bernardo Cantù-Oriora Pistoia 100-79 03:53