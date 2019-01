Basket, Brindisi: Rush rinnova contratto fino al 2020

Erik Rush si lega all'Happy Casa Brindisi fino al 2019/2020. Lo comunica il club di basket pugliese in una nota sul proprio sito. Il giocatore, dotato di doppia cittadinanza americana e svedese, è stato finora chiamato in causa per una media di 17 minuti a partita realizzando 7.2 punti (46,7% da 2, 39,5% da 3) e 3.6 rimbalzi. Il suo high personale è stato registrato nella trasferta di Varese valevole per l’ottava giornata Lega A, in cui ha messo a referto 15 punti.