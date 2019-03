Basket, Reggiana ufficializza ingaggi Johnson-Odom e Poirier

La Pallacanestro Reggiana comunica "di aver formalizzato in data odierna l’ingaggio, fino al termine della stagione, degli atleti Darius Johnson-Odom e Darel Poirier". Johnson-Odom è una guardia statunitense 29enne di 190 centimetri per 100 chilogrammi. Per lui alle spalle una lunga militanza nel campionato italiano, dove ha vestito le maglie di Cantù, Sassari e Cremona. Il 21enne Darel Poirier invece è un centro francese di 208 centimetri per 106 chilogrammi, reduce anche lui da un’esperienza in G-League con la maglia dei Capital City Go-Go.