Basket, Trento: distorsione alla caviglia per Jovanovic, out 15 giorni

Quindici giorni di stop per Nikola Jovanovic: il centro classe '94 della Dolomiti Energia Trentino durante il match di ieri a Milano ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra che lo costringerà ai box per un paio di settimane. Lo comunica l'Aquila Basket in una nota sul proprio sito ufficiale. Nikola già da oggi comincerà a svolgere le terapie del caso e la riabilitazione seguito dallo staff medico aquilotto presso il centro Kinesi, medical partner del club bianconero.