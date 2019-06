Belinelli: "Seguire Messina a Milano? Magari tra qualche anno... In finale tifo Pozzecco"

Un futuro a Milano? Mai dire mai per Marco Belinelli che però dice di essere felice a San Antonio, con la speranza di rimanere ancora per qualche anno in Texas. Poi sulla finale Scudetto in Italia la guardia dà la sua preferenza...

" Mi dispiace non averlo più a San Antonio, ma allo stesso tempo sono contento che abbia la possibilità di tornare ad essere il vero Ettore Messina, il comandante. Lui cercherà di fare molto bene e mettersi in gioco per cercare di vincere l’Eurolega. Seguire Ettore Messina a Milano? Magari più avanti, probabilmente tra qualche anno. Io in America sto molto bene, ho ancora un anno con San Antonio, poi diventerò free agent. Mi piacerebbe firmare un altro contratto, ma non si mai cosa succede. Sicuramente con Ettore ho sempre avuto un rapporto importante. [Belinelli a Radio 24] "

Come andrà a finire la finale di NBA?

" Direi Toronto, anche se bisogna stare molto attenti a Golden State perché hanno gara-6 in casa e poi in un’eventuale gara-7 non si sa mai. Sarei molto contento per Leonard in caso di titolo dei Raptors "

Ma con Durant fuori uso...

" Penso che in quelle partite si faccia tutto il possibile per andare oltre il dolore. Durant ha dimostrato di avere un cuore enorme. Non era per niente al 100% e si è sacrificato. Peccato per un infortunio così serio ed è difficile accettarlo, ma fa parte della vita e dello sport "

Invece nella Scudetto in Italia?

" Sono molto contento per il Poz e ho visto Sassari giocare molto bene. Non saprei fare un pronostico, ma tutti mi dicono che Venezia sia forte ed è una squadra solida. La seguirò e sono felice se Pozzecco dovesse vincere lo Scudetto. Ho già detto che vorrei essere allenato dal Poz. Ci conosciamo da una vita, grandissima persona e lo stimo. È stato super e spero che riesca a vincere lo Scudetto "