Bramos, Daye e le triple annichiliscono Trento. Venezia va in semifinale e sfiderà Cremona

Al Taliercio la Reyer non perdeva dal 10 febbraio scorso, in una sfida, proprio contro i bianconeri, risolta dopo un tempo supplementare. Non fa eccezione nemmeno gara-5, dominata in lungo e in largo dalla squadra di coach De Raffaele, il quale festeggia nel miglior modo possibile la duecentesima panchina in Serie A (arrivando anche al 23° successo personale nei Playoff, tutti alla guida di Venezia). Mattatore dell’incontro è sicuramente Bramos: nel giorno del suo 32° compleanno, lo statunitense piazza 19 punti e 7 rimbalzi, con giocate molto intelligenti anche in fase difensiva. Bene anche Daye (13 e 11 rimbalzi), De Nicolao (6, ma anche 10 assist) e Haynes, quest’ultimo in difficoltà fino al 25’ ma comunque autore di 14 punti nell’ultimo quarto (e 6/8 da 3). La Dolomiti Energia è irriconoscibile al tiro (6/23 da 3) e paga i troppi errori in fase di costruzione del possesso (18 perse nei primi 30’, 20 alla fine).

Video - Compleanno perfetto per Bramos: 19 punti in gara 5 e vittoria per Venezia 01:40

In un inizio caratterizzato dai molti falli (in attacco quelli commessi dagli ospiti), gli orogranata riescono quanto meno a trovare un break di 5-0, mentre Marble sblocca l’attacco ospite dopo ben 4’ di gara (5-3). Errori in fase di costruzione e palle perse la fanno da padroni praticamente per tutto il 1° quarto, ma la squadra di coach Buscaglia rimane a contatto (16-14 al 10’) grazie soprattutto a un Hogue capace di replicare, colpo su colpo, a Watt (6 a testa per i due centri nella frazione). Il 2° periodo si apre con un brutto fallo antisportivo di Jovanovic, mentre Vidmar e De Nicolao permettono ai padroni di casa di allungare sul +8 (22-14), costringendo Trento al timeout. L’Umana Reyer tocca anche il +20 (38-18), coronando un parziale di 16-2 grazie ai canestri di Bramos (10 nel 2° quarto) e Daye, mentre i bianconeri non riescono a trovare nemmeno il ferro in svariate conclusioni, specie dalla distanza. Grazie a Craft (7 nella frazione), la Dolomiti Energia riesce a limitare un minimo i danni, chiudendo sotto di 16 lunghezze (40-24) il 1° tempo; 2° periodo da incubo per gli ospiti, che tirano 1/7 da 3 e trovano ben 7 turnovers, realizzando così soli 10 punti in altrettanti minuti. Trento comincia la ripresa con un mini-parziale di 0-4, ma l’euforia degli ospiti dura giusto il tempo necessario a Bramos e a Haynes per ritrovare il canestro da oltre l’arco dei 6.75 (47-31 a metà 3 ° quarto). Bramos e Daye confezionano un’altra fuga degli orogranata, che sfruttano le perse avversarie per volare sul +21 (57-36); Marble prova a ricucire un minimo le distanze, ma al 30’ gli ospiti sono sotto di 20 (59-39), complice il 3/16 da 3 e le 18 perse. Gomes (9 nell’ultimo quarto) prova a ridare speranze ai suoi con 6 punti in fila, ma Venezia non concede nemmeno le briciole, continua a macinare gioco e, con la tripla di Haynes a metà frazione, chiude sostanzialmente la contesa (73-49).

Il tabellino

Umana Reyer Venezia: Haynes 23, Stone 4, Bramos 19, Daye 13, De Nicolao 6, Vidmar 7, Biligha n.e., Giuri, Mazzola 3, Cerella, Casarin, Watt 12. All. De Raffaele.

Dolomiti Energia Trentino: Marble 16, Pascolo, Mian, Forray 7, Flaccadori, Craft 13, Mezzanotte n.e., Gomes 14, Hogue 11, Lechthaler, Jovanovic 1. All. Buscaglia.

Video - Highlights, gara 5 quarti: Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 87-62 03:52

AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari (Gara-1, semifinale Playoff, mercoledì 29 maggio ore 20:45)

Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia (Gara-1, semifinale Playoff, giovedì 30 maggio ore 20:45)

AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari (Gara-2, semifinale Playoff, venerdì 31 maggio ore 20:45)

Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia (Gara-2, semifinale Playoff, sabato 1° giugno ore 20:45)

Banco di Sardegna Sassari - AX Armani Exchange Milano (Gara-3, semifinale Playoff, domenica 2 giugno ore 20:45)

Umana Reyer Venezia - Vanoli Cremona (Gara-3, semifinale Playoff, lunedì 3 giugno ore 20:45)

