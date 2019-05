E' ufficiale: Dmitry Gerasimenko è il nuovo proprietario di maggioranza della Fiat Auxilium Torino. E' lo stesso club piemontese a spiegare, attraverso una nota, che il magnate russo ha ripianato le perdite, ha acquisito il 75% delle quote societarie e ha anche operato un aumento di capitale. Il restante 25% resta alla cordata di imprenditori rappresentati da Giovanni Paolo Terzolo. Contemporaneamente Gerasimenko, ex proprietario della Pallacanestro Cantù, si è detto disponibile a ridurre il proprio impegno in favore di nuovi soci.

Questo il comunicato dell'Auxilium Torino

"L’Assemblea Straordinaria di Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A. – tenutasi lo scorso 23 aprile – ha deliberato la copertura delle perdite, con la fuoriuscita dei vecchi azionisti dalla compagine societaria e il contestuale subingresso di Dmitry Gerasimenko al 75% e della cordata di imprenditori rappresentati da Giovanni Paolo Terzolo al 25%.

Nella stessa sede, Dmitry Gerasimenko ha sottoscritto un aumento del capitale sociale e Giovanni Paolo Terzolo ha confermato la propria disponibilità ad adoperarsi nella ricerca di investitori che procedano alla sottoscrizione – entro il 30 giugno 2019 – di un ulteriore aumento del capitale sociale.

Inoltre Dmitry Gerasimenko ha, fin da subito, manifestato la disponibilità di ridurre la propria partecipazione a favore degli attuali soci che vogliano incrementare la propria o di nuovi soci che desiderino partecipare alla seconda fase di aumento di capitale sociale.".

Poeta - Fiat Auxilium Torino-Openjobmetis Varese - Serie A basket 2018-2019 - LaPresseLaPresse

Fiat Torino esclusa dalla Lega

La nota dell'Auxilium arriva due giorni dopo l'annuncio dell'esclusione della Fiat dall'assemblea della Legabasket di Serie A e di conseguenza dal prossimo campionato. Le motivazioni sono appunto legate all'ingresso in società di Dmitri Gerasimenko, personaggio che in questo campionato si era reso protagonista della vendita della Pallacanestro Cantù. Nella nota diffusa, la Legabasket ha specificato che "la decisione è stata adottata per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, già proprietario della Pallacanestro Cantù sino al febbraio 2019. Nell’assumere la loro decisione i club hanno valutato la rilevanza, ai fini associativi, del fatto secondo cui un soggetto non può subentrare nella compagine sociale di un club senza tenere conto della situazione di indebitamento dallo stesso causata, nella stessa stagione sportiva, nei confronti di un’altra associata".