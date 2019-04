Cantù doma Varese, Trieste show con Venezia. Brescia supera Milano, mentre Sassari non si ferma più

VL Pesaro - Banco di Sardegna Sassari 81 - 88

Prosegue il momento d'oro del Banco di Sardegna Sassari, lanciatissimo in campionato e capace di conquistare il 6° successo di fila espugnando la Vitifrigo Arena di Pesaro. La formazione di coach Pozzecco, nonostante le giocate di McCree (7 nei primi 10'), cerca di indirizzare la gara già nel 1° quarto, sfruttando il dominio fisico-atletico di Thomas (7 e 6 rimbalzi), ma chiude avanti di sole 6 lunghezze (16-22). Nel 2° periodo Blackmon e Monaldi, con 7 a testa, cercano di tenere a galla l'attacco dei padroni di casa, ma Sassari risponde con le triple di Spissu e il lavoro di Polonara sotto le palence (7 rimbalzi per l'ala nel 2° quarto), andando così in doppia cifra di vantaggio (33-44). Nella ripresa le due squadre partono tirando malissimo su azione e tocca allora a McCree da un lato, e ai liberi di Smith (5/6 a cronometro fermo nel 3° quarto) dall'altro, tenere un minimo vive le due fase offensive e mantenere inalterate le distanze (49-59 al 30'). Nell'ultima frazione la coppia formata da Blackmon (11) e McCree (10) bombarda da oltre l'arco dei 6.75 e tenta la disperata rimonta, ma il Banco di Sardegna trova in Smith (9) e Thomas (11) i giocatori capaci di rispondere colpo su colpo alle sfuriate delle guardie biancorosse e di suggellare il successo che permette a Pozzecco e ai suoi giocatori di proseguire in un momento veramente d'oro. Per la Dinamo doppie-doppie di Thomas (18 e 10 rimbalzi) e Polonara (11 e 12 rimbalzi), mentre Smith è il miglior marcatore con 20. Per la VL discreto esordio di Wells (12 e 5 rimbalzi), oltre ai 23 (con 4/6 da 3) di McCree e ai 18 di Blackmon.

Video - Highlights: VL Pesaro-Banco di Sardegna Sassari 81-88 02:15

Grissin Bon Reggio Emilia - Segafredo Virtus Bologna 81 - 89

Ritorna al successo la Segafredo Virtus Bologna, che inguaia ancor più Reggio Emilia, giunta al 3° k.o. consecutivo e a soli 2 punti sopra l'ultimo posto in classifica (attualmente occupato da Pistoia). Bologna prova a indirizzare la gara già nel 1° quarto grazie alla produzione offensiva dei propri lunghi (Moreira 6, M'Baye 5), ma non riesce a dare una spallata potente all'avversaria nonostante le pessime percentuali al tiro della Grissin Bon (15-19). Nei secondi 10' di gara arriva però il break importante degli ospiti, che trovano in Punter (12) il terminale offensivo di riferimento, cui Aradori (8) fa il paio; la formazione allenata da Pillastrini trova buone cose da Johnson-Odom e da Ortner, ma a metà match è sotto di 14 lunghezze (32-46). Nella ripresa i padroni di casa cercano almeno di salvare l'oroglio davanti al pubblico amico del PalaBigi, tentando di rientrare completamente in partita coi canestri di Dixon (10 nel 3° quarto) e di Johnson-Odom (altrettanti nell'ultima frazione). Aradori, Baldi Rossi e Kravic hanno però propositi diversi e mantengono sostanzialmente invariate le distanze, permettendo così alla Segafredo di tornare alla vittoria. Alla Grissin Bon non bastano i 21 di Johnson-Odom e i 19 di Dixon. Per Bologna grande prova di Aradori (23 e 7 rimbalzi), 18 di Punter e il 50% da 3 (7/14) di squadra.

Video - Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Segafredo Virtus Bologna 81-89 04:18

Germani Basket Brescia - AX Armani Exchange Milano 92 - 86 d.1t.s.

Video - Highlights: Germani Brescia-AX Armani Exchange Milano 92-86 d1ts 05:03

Alma Trieste - Umana Reyer Venezia 104 - 85

Non si ferma nemmeno contro Venezia la cavalcata dell'Alma Trieste, ormai giunta al 5° successo consecutivo in Serie A (7 vittorie nelle ultime 8, allargando il campione) e sempre più con un piede nei Playoffs; per la Reyer altro stop e mancanza di continuità di risultati nell'ultimo periodo (1 sola vittoria nelle ultime 4 giornate). Il 1° tempo è il netto trionfo degli attacchi sulle rispettive difese. Nei primi 10' di gioco Dragic e Wright (7 a testa) rispondono al gran lavoro di Watt nei pitturati (10 e 6 rimbalzi per il centro ospite) e ai canestri di Haynes, permettendo così all'Alma di chiudere avanti (30-27). Nel 2° quarto sono invece Fernandez (10) e le triple di Cavaliero (3/4, ma è ottimo il 6/8 di squadra dei biancorossi) a compensare i tanti viaggi in lunetta della formazione di coach De Raffaele (11/13 a cronometro fermo) e a scrivere il provvisorio +6 (61-55) a metà gara. Nella ripresa il 3° periodo è quello in cui la squadra di coach Dalmasson infligge il "colpo di grazia" agli avversari: Venezia trova un pessimo 4/16 complessivo al tiro (25% di realizzazione) e 3 perse di squadra, mentre i lunghi di Trieste fanno danni nella difesa orogranata e propiziano un break di 21-8 che decide sostanzialmente la sfida (82-63 al 30'). Nell'ultima frazione Peric, ex di turno, mette in piedi un personale show offensivo (12, con 4/4 dal campo) e vanifica i tentativi di Tonut (7) e del solito, indomito Watt, garantendo così il successo ai padroni di casa. Per Trieste ennesima grande prova balistica (12/25 da 3) e 6 giocatori in doppia cifra. Alla Reyer non basta la grande doppia-doppia di Watt (26, con 2 soli errori su azione, e 10 rimbalzi).

Video - Highlights: Alma Trieste-Umana Reyer Venezia 104-85 02:47

Sidigas Avellino - Fiat Torino 109 - 82

Sidigas Avellino in scioltezza, complici anche forse le difficoltà che hanno accompagnato l'ultima (e non solo) settimana della Fiat Torino, che al PalaDelMauro oppone resistenza nel solo 1° quarto e poi viene travolta nel punteggio. I biancoverdi tornano così al successo dopo 4 k.o. di fila in campionato e raggiungono quota 30 punti in classifica. Nel 1° quarto, col rientro finalmente di Young nelle rotazioni, sono Harper (9) e il solito Sykes (6) a cercare di scavare un solco tra le due squadre; Torino risponde però col lavoro nel pitturato di Jaiteh e con un redivivo Wilson, così al 10' di gioco è 28-17 in favore dei padroni di casa. Nel 2° periodo la formazione di coach Maffezzoli è semplicemente sontuosa al tiro (9/10 da 2 e 4/8 da 3), con Filloy a innescare praticamente qualsiasi compagno per il +23 (61-38) a metà gara. La ripresa è quasi un obbligo, ma c'è comunque spazio per le iniziative di Silins (9 nel 3° quarto) e Spizzichini (8 nell'ultima frazione); a Torino non basta così la verve di Wilson (18 alla fine) e i soliti canestri di Moore e Jaiteh, quest'ultimo tra i migliori anche oggi, nonostante la sconfitta, e autore di 17 punti e 6 rimbalzi. Per Avellino ottime le prove di Silins (15, con 5/5 da 3) e Campogrande (16, con 4/9 da oltre l'arco dei 6.75).

Video - Highlights: Sidigas Avellino-Fiat Torino 109-82 05:50

Vanoli Cremona - Happy Casa Brindisi 93 - 86

Cremona si aggiudica uno dei big-match di giornata (erano opposte le squadre che occupavano 3° e 4° posto provvisori in classifica) e si vola a quota 36 punti, costringendo Brindisi al k.o. Chappell (11) è assoluto protagonista nel 1° quarto di una sfida in cui la Vanoli trova un pessimo 1/9 di squadra da oltre l'arco dei 6.75 e patisce un ritardo di 9 lunghezze (16-25) dopo soli 10' di gioco. Nel 2° periodo è invece la coppia Crawford-Diener a tenere a galla i padroni di casa e a rispondere allo show offensivo di Brown (13): la guardia piazza triple importanti, mentre Diener (11) si mette in proprio, lasciando per un attimo da parte le sue grandi doti di regista (43-51 al 20'). Il 3° quarto è il regno di Stojanovic (11): la guardia/ala serba domina in lungo e in largo, serve a Mathiang un bellissimo assist e propizia il break di 26-18, con cui Cremona vanifica i 12 di Brown e riporta la sfida in completa parità, a quota 69. Nell'ultima frazione ancora Stojanovic, ma soprattutto Crawford (8) e Ruzzier (7) scavano definitivamente il solco, mentre Chappell si fa espellere per somma di tecnico e antisportivo e Brindisi non ne ha più per evitare la sconfitta. Doppie-doppie per Stojanovic (20 e 10 rimbalzi) e Mathiang (11 e 10 rimbalzi), mentre Crawford aggiunge 21 punti e Diener 16. A nulla vale, in termini di risultato finale, lo show offensivo di Brown (29, con 13/20 da 2).

Video - Highlights: Vanoli Cremona-Happy Casa Brindisi 93-86 03:24

Acqua S. Bernardo Cantù - Openjobmetis Varese 84 - 75

Delirio al PalaDesio, dove l'Acqua S. Bernardo vince il sentitissimo derby con Varese (al 3° k.o. di fila) e la raggiunge a quota 28 punti in classifica, rilanciando la propria candidatura per un posto nei Playoffs e confermando come coach Brienza meriti il riconoscimento di allenatore dell'anno. Pensare che il 1° quarto è dominato dalla coppia Scrubb (11, con 5/5 da 2) e Avramovic (7), i quali trascinano la formazione ospite al +7 (18-25). Nel 2° periodo Cantù rientra grazie all'intensità e al lavoro a rimbalzo di Davis, Stone e Jefferson, mentre, tra le file della Openjobmetis, Scrubb è l'unico a tenere i ritmi offensivi dei primi 10' e così a metà gara il punteggio provvisorio è in sostanziale equilibrio (39-40). Nella ripresa i biancoblu fanno il vuoto (23-13 il parziale del 3° quarto) grazie ai canestri di lunghi e alle triple di Carr e di Gaines, raggiungendo così il 62-53 al 30'. Gli ultimi 10' di match sono caratterizzati dal botta e risposta a distanza tra Avramovic (11) e Blakes (8), ma Cantù, nonostante le 6 perse di squadra, riesce a tirare bene e mantenere invariato il margine, conquistando così un meritato successo. Per l'Acqua S. Bernardo 5 giocatori in doppia cifra (top scorer Jefferson, con 19, autore anche di 10 rimbalzi e del 100% dal campo). A Varese non bastano i 24 (con 5 assist) di Avramovic e i 19 di Scrubb.

Video - Highlights: Acqua S.Bernardo Cantù-Openjobmetis Varese 84-75 04:52

Dolomiti Energia Trentino - Oriora Pistoia 82 - 73

Il 27° turno di Serie A si apre col successo casalingo della Dolomiti Energia contro l'OriOra, la quarta vittoria di fila per l'Aquila che sogna il quarto posto in classifica e il secondo stop consecutivo per i toscani che restano solitari in fondo alla classifica. La sfida del PalaTrento è equilibrata in avvio, i padroni di casa toccano il +6 nel secondo periodo (29-23) e poi si va all'intervallo sul 40-38, con Pistoia assolutamente in gara, tenuta in vita da Peak e Mitchell. La ripresa si apre ancora in equilibrio, poi l'OriOra perde Mitchell per 5 falli e la Dolomiti Energia ne approfitta per allungare: è Flaccadori a firmare il +10 sul 64-54. Nell'ultimo quarto Trento scatta con le triple di Pascolo e Forray per il +14, poi ancora l'italoargentino fa +16 (74-58) e chiude il discorso. Nel finale Peak e Auda riportano l'OriOra fino a -7 ma ormai è tardi per evitare lo stop. L'Aquila ha quattro uomini in doppia cifra: il migliore è Forray con 14 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. A Pistoia non bastano i 24 punti di Peak e i 20 di Auda.

Video - Highlights: Dolomiti Energia Trentino-OriOra Pistoia 82-73 02:51

Il programma della Settimana su Eurosport Player

Zalgiris Kaunas – Fenerbahce Beko Istanbul (martedì 23 aprile ore 19:00)

Panathinaikos OPAP Atene – Real Madrid (martedì 23 aprile ore 20:00)

KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz – CSKA Mosca (mercoledì 24 aprile ore 20:30)

Germani Basket Brescia – Segafredo Virtus Bologna (mercoledì 24 aprile ore 20:30)

FC Barcelona Lassa – Anadolu Efes Istanbul (mercoledì 24 aprile ore 21:00)

Zalgiris Kaunas – Fenerbahce Beko Istanbul (giovedì 25 aprile ore 19:00)

Panathinaikos OPAP Atene – Real Madrid (giovedì 25 aprile ore 20:00) (eventuale Gara-4)

KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz – CSKA Mosca (venerdì 26 aprile ore 20:30)

FC Barcelona Lassa – Anadolu Efes Istanbul (venerdì 26 aprile ore 21:00)

Oriora Pistoia – Acqua S. Bernardo Cantù (sabato 27 aprile ore 20:30)

Segafredo Virtus Bologna – Dolomiti Energia Trentino (domenica 28 aprile ore 17:00)

Umana Reyer Venezia – Grissin Bon Reggio Emilia (domenica 28 aprile ore 17:30)

Banco di Sardegna Sassari – Germani Basket Brescia (domenica 28 aprile ore 18:00)

Openjobmetis Varese – VL Pesaro (domenica 28 aprile ore 18:30)

Fiat Torino – Vanoli Cremona (domenica 28 aprile ore 19:05)

Happy Casa Brindisi – Alma Trieste (domenica 28 aprile ore 19:30)

AX Armani Exchange Milano – Sidigas Avellino (domenica 28 aprile ore 20:45)

BasketLIVE! Serie A, Eurolega e tanto altro: abbonati a Eurosport Player

Gioca a Dunkest il Fantabasket della LBA

Sida i tuoi amici, e non solo, nel Fantabasket ufficiale della LBA in partnership con Eurosport. Con Dunkest puoi creare la tua fanta squadra scegliendo tra le stelle LBA e sfidare gli utenti in base alle reali prestazioni dei giocatori!

Iscriviti, è gratis, e gioca!