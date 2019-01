Cantù ferma la corsa di Avellino e inizia bene il girone di ritorno: Gaines (21 punti), trascinatore

Acqua San Bernardo Cantù – Sidigas Avellino 82-73

Cantù batte Avellino e inizia al meglio il suo girone di ritorno. Sempre avanti nel punteggio, la squadra di Pashutin inizia forte, si fa riprendere tre volte e non chiude mai il match. Deve pensarsi Jefferson dalla lunetta, consegnando ai brianzoli la sesta vittoria in stagione. Trascinatori Gaines (21) e Blakes (16), molto positiva la prova di Tassone (9 con 3/5 da tre).

Grintosa e presente, Cantù parte bene e con tre triple in fila vola sull’11-2. La squadra di Pashutin gioca sciolta e ha in Gaines l’uomo cui affidare i palloni oltre l’arco (3/3 iniziale per la guardia americana). La risposta di Avellino arriva con un solido Young, i cui 6 punti permetto alla Sidigas di chiudere il primo quarto a due possessi di distanza: 19-13. La partita sale di intensità nel secondo quarto: aumentano le palle perse, i contropiedi, gli errori e di conseguenza aumenta il peso di ogni singolo canestro. L’Acqua San Bernardo tiene la testa avanti, arrivando anche a +11 a meno di 2 minuti dall’intervallo. 37-29 il punteggio al termine del primo tempo.

8-0 di parziale Avellino in apertura di ripresa, con Patric Young ancora protagonista. Il punteggio resta molto basso e ogni azione pesa molto. Cantù tiene i due possessi di vantaggio ma i “lupi” reagiscono colpo su colpo, non lasciando scappare gli avversari. La tripla di Gaines nel finale di quarto vale il nuovo +10 Cantù, ma ultimi 10 minuti tutt’altro che scritti. Gli sprint di Gaines e Blakes danno un ultimo e decisivo slancio ai padroni di casa, che scappano a +16. La Sidigas prova a rientrare nuovamente e risale fino a -8 con il gioco da 3 punti di Campogrande. Il finale dice 82-73, sesta vittoria in campionato per Cantù.

