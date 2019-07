Cantù: ingaggiata ala statunitense Jeremiah Wilson

Jeremiah Wilson, ala forte di 204 centimetri per 98 chili in possesso del passaporto portoghese, va a rinforzare il roster dell'Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù. Lo comunica la società lombarda in una nota sul proprio sito. Nato il 19 aprile del 1988 a Chicago, nell’Illinois, Wilson è reduce da una stagione a Nantes, in Francia, dove ha collezionato cifre importanti che gli hanno permesso di chiudere al primo posto della classifica dei rimbalzisti del campionato di Pro B. In Italia, nella stagione 2017-’18, l’ala ha vestito i colori dell’Andrea Costa Imola Basket, dove ha vissuto un’annata con Alessandro Simioni, altro nuovo volto biancoblù. "Diamo il benvenuto a Jeremiah, un’ala versatile capace di giocare sia dentro che fuori dall’area - ha dichiarato coach Cesare Pancotto - Inoltre, per tecnica ed esperienza, sarà in grado di arricchire il nostro reparto lunghi e di aiutare i più giovani del gruppo. Ha consistenza a rimbalzo e un buon tiro da tre, proprio quello che ci serviva".