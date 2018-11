Cantù, ora Gerasimenko dice basta: "Vendo la società a costo zero". Il club rischia?

Dmitry Gerasimenko, proprietario della Pallacanestro Cantù dal 2015, ha annunciato di aver messo in vendita a costo zero la storica società brianzola, di cui detiene (da qualche giorno) il 100% delle quote, a causa dei noti problemi economici avuti con la sua azienda operante nel settore dell’acciaio, la Red October Volgograd, sottoposta a sequestro in Russia dopo aver dichiarato bancarotta per la quinta volta negli ultimi anni. A dare notizia con un comunicato è stato lo stesso patron russo con una lettera in cui chiama a raccolta istituzioni, tifosi e tutti coloro che amano la storica società lombardia.

" Cari amici di Pallacanestro Cantú - dirigenti societari, staff tecnico, giocatori, sostenitori, appassionati tutti - mi corre l'obbligo di informarvi che la mia azienda Red October Volgograd è stata sottoposta a sequestro, che definirei esproprio da parte di alcuni esponenti governativi della regione di Volgograd e della sua Agenzia delle Entrate, attraverso la formula del fallimento con relativo curatore, senza che vi siano pendenze o debiti nei loro confronti. Ciò determina l'impossibilità contingente da parte mia a mantenere la società Pallacanestro Cantú. Confido nel fatto che si risolvano in fretta i problemi. Mi rimbocco le maniche per trovare una soluzione adeguata alle aspettative della squadra e mie personali e mi appello alla volontà di tutti coloro che amano Pallacanestro Cantú al fine di dare continuità all'attività della squadra, mettendo sul mercato la mia partecipazione azionaria a costo zero". "

Un fulmine a ciel sereno, o quasi. Dopo i problemi economici della scorsa stagione, con un ritardo sostanziale nel pagamento degli stipendi a giocatori e a dipendendi della società, il tutto sembrava rientrato. La grande stagione sportiva, l’arrivo di nuovi sponsor e soprattutto l’ok da parte di Lega basket e Federazione italiana pallacanestro all’iscrizione al campionato in corso. Non solo, dopo il buon avvio di stagione, la Red October Cantù aveva incassato l’ok da parte della Federazione al progetto di costruzione del nuovo Palazzetto dello sport a Cucciago (CO) che sarebbe diventato la nuova casa del Cantù a seguito della demolizione del ‘vecchio’ Pianella, con relativo finanziamento dal Credito Sportivo per tutti i lavori del caso.

Dopo neanche due settimane, il comunicato della società con Gerasimeko che dice basta, mettendo in vendita la società.

Vertice societario e l'annuncio: "C'è la volontà di proseguire la storia del club"

A seguito di una riunione tenutasi nella mattinata odierna tra i vertici societari e tutto lo staff, si è deciso di comune accordo di mantenere l’impegno necessario a garantire la prosecuzione della gloriosa storia del club. La società Pallacanestro Cantù, dunque, invita tutti i tifosi biancoblù, appassionati e sponsor a partecipare attivamente alle partite del club per il bene di tutti, a partire dal posticipo della 7a giornata con Cantù che ospiterà Pesaro al PalaBanco Desio il prossimo 19 novembre.

" Da parte di ognuno di noi c’è la volontà – ha ammesso nella sua dichiarazione l’amministratore unico Popov - e la determinazione di assicurare il regolare svolgimento delle mansioni quotidiane, al fine di aiutare il club in ogni modo possibile con grande passione e tenacia. Siamo uniti, questo è già un buon punto di partenza. Per finire, rivolgo a tutti i nostri tifosi l’invito a stringersi attorno alla squadra, iniziando dalla partita di lunedì sera contro Pesaro. Mai come ora abbiamo bisogno del vostro supporto. La società Pallacanestro Cantù, dunque, invita tutti i tifosi biancoblù, appassionati e sponsor a partecipare attivamente alle partite del club per il bene stesso della società. "