Cantù: risolto il contratto con capitan Parrillo dopo tre stagioni

Si separano le strade di Pallacanestro Cantù e Salvatore Parrillo. Il club lombardo infatti comunica in una nota di aver "risolto consensualmente il contratto con la guardia campana". "A Parrillo, 89 presenze in LBA con la maglia di Cantù, vanno i migliori auguri per il prosieguo di carriera - si legge nel comunicato - nonché i più sentiti ringraziamenti per aver onorato da capitano la maglia biancoblù".