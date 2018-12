Cantù torna al successo e supera Pistoia grazie a un sontuoso Jefferson

Acqua S. Bernardo Cantù - Oriora Pistoia 100 - 79

Torna finalmente al successo Cantù, dopo 8 sconfitte consecutive in campionato, grazie alla vittoria casalinga conquistata sull'Oriora Pistoia, così ferma a quota 6 punti in classifica (ultimo posto). Jefferson è subito un fattore (12 nel 1° quarto) in entrambe le fasi e a rimbalzo, ma tutta l'Acqua S. Bernardo sembra avere un piglio diverso rispetto alle ultime uscite in campionato; la squadra di coach Ramagli prova a rimanere a contatto con le giocate dei due Johnson, però dopo 10' il ritardo è già consistente (17-26). Nella seconda frazione Mitchell attacca sistematicamente il canestro, ma commette prematuramente il 4° fallo personale ed è costretto a lasciare il parquet; Krubally tiene a galla gli ospiti anche coi viaggi in lunetta, ma le triple di Blakes permettono ai padroni di casa di allungare sul +15 a metà gara (50-35). Ottime percentuali per Cantù a metà match (63% da due, 57% da tre), mentre l'Oriora trova un negativo 6/20 da due e uno 0 di valutazione complessivo della coppia Peak-D. Johnson.

Nella ripresa la coppia Blakes-Gaines, con 18 punti nel 3° periodo, pemette all'Acqua S. Bernardo di volare sul +25, sfruttando una particolare precisione nel tiro da oltre l'arco; Pistoia sembra sprofondare sotto le folate offensive dei biancoblu, ma Bolpin prova quantomeno a cercare di dare un senso all'ultima frazione con 3 triple consecutive in chiusura del 3° quarto (75-56). Gli ultimi 10' di gioco vedono la formazione allenata da Pashutin controllare abilmente il margine di vantaggio precedentemente conquistato e Jefferson gestire la fase offensiva come playmaker aggiunto spesso e volentieri; Krubally sistema le proprie cifre, ma Pistoia non può impedire a Cantù di toccare quota 100. Gran prova personale di Blakes (21 e 8 assist), ma soprattutto un sontuoso Jefferson: 25, con 11 rimbalzi, 7 assist e 4 stoppate, per un incredibile 44 di valutazione. Per l'Oriora 17 (con 11 rimbalzi) di Krubally.

Video - Highlights: Acqua S.Bernardo Cantù-Oriora Pistoia 100-79 03:53