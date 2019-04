OriOra Pistoia - Acqua S.Bernardo Cantù 74-84

La 28esima giornata di Serie A si apre col successo esterno di Cantù al PalaCarrara contro Pistoia, la seconda vittoria in fila dell'Acqua S.Bernardo che resta in piena corsa per i playoff. E' il terzo ko filato invece per l'OriOra di Paolo Moretti che, purtroppo priva di Patrick Auda, resta ultima con 12 punti a -2 da Pesaro e Reggio Emilia e rischia di veder sfumare le ultime chance di salvezza.

Il primo periodo è tutto dei toscani che imbrigliano l'attacco di Cantù con la zona e chiudono avanti 25-19 con 12 punti di un ispirato LJ Peak. Il secondo periodo si apre con l'Acqua S.Bernardo che impatta sul 25-25, poi Odum mette la tripla del +7 OriOra, Cantù risponde con Stone e alla fine è parità all'intervallo sul 41-41, con 18 punti di uno scatenato Peak. Nella ripresa la squadra di Brienza sembra avere una marcia in più, Carr in contropiede fa +5, poi è Jefferson a salire in cattedra per il +8; sembra la fuga giusta ma Pistoia accorcia e al 30' è -3, 55-58. I padroni di casa restano in scia ma non riescono a rientrare del tutto, Stone mette la bomba del +6 e i canestri del 69-61, poi Gaines mette la tripla del +9 e infine è ancora Jefferson a mandare i titoli di coda col canestro a rimbalzo offensivo del 76-65. Purtroppo l'OriOra non riesce più a rialzarsi ed è beffarda la bomba di Mitchell sulla sirena da 10 metri per il definitivo 84-74.

Alla fine sono 24 punti con 8 assist per Mitchell che però tira 2 su 13 da tre; si ferma a 21 LJ Peak, sparito nella ripresa dopo i 18 del primo tempo. Cantù ha 24 punti di un maestoso Tyler Stone, 19 con 8 falli subiti di Jefferson e la spunta nonostante la serataccia del capocannoniere Frank Gaines, 9 punti con 3 su 19 al tiro.

Video - Highlights: OriOra Pistoia-Acqua S.Bernardo Cantù 74-84

Il programma della Settimana su Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna – Dolomiti Energia Trentino (domenica 28 aprile ore 17:00)

Umana Reyer Venezia – Grissin Bon Reggio Emilia (domenica 28 aprile ore 17:30)

Banco di Sardegna Sassari – Germani Basket Brescia (domenica 28 aprile ore 18:00)

Openjobmetis Varese – VL Pesaro (domenica 28 aprile ore 18:30)

Fiat Torino – Vanoli Cremona (domenica 28 aprile ore 19:05)

Happy Casa Brindisi – Alma Trieste (domenica 28 aprile ore 19:30)

AX Armani Exchange Milano – Sidigas Avellino (domenica 28 aprile ore 20:45)

