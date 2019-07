Caos ad Avellino: chiesta l'autoretrocessione in B. Pure Cantù in bilico. Serie A a 17 squadre?

Mentre Nicolò Melli si appresta a volare in NBA e la Nazionale di Meo Sacchetti è pronta per preparare il prossimo Mondiale in Cina, le cose nei confini italiani non sembrano mettersi bene in vista del campionato 2019-20. Infatti, dopo il fattaccio dell'anno scorso con il fallimento di Torino e le indiscrezioni degli ultimi giorni con quattro squadre non in regola per potersi iscrivere (Avellino, Cantù, Varese e Brescia nello specifico), ecco la bomba: la Scandone Avellino, una di queste quattro, avrebbe richiesto alla FIP l'autoretrocessione in B, la terza serie, per i problemi economici in casa Sidigas. Un fatto che potrebbe portare la prossima Serie A a 17 squadre e con 2 retrocessioni, dato che non sono previsti ripescaggi come deliberato del Consiglio Federale dello scorso 5 aprile.

Avellino, addio alla A dopo 19 anni

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Scandone Avellino avrebbe chiesto l'autoretrocessione in B, la terza serie del basket italiano. I problemi economici che hanno colpito Sidigas, azionista di maggioranza dal 2012-13, hanno obbligato il patron De Cesare a mettere in vendita la società (anche quella di calcio) ma visti i tempi molto ristretti e gli ingenti debiti, si è resa necessaria la richiesta di scendere di categoria per non perdere il numero di matricola del club entro il termine del 9 luglio (data ultima per iscriversi alla B). Un colpo non da poco per una società, la Scandone, che ha giocato per 19 anni di fila in Serie A e che nel 2008 ha vinto la Coppa Italia. In queste ore dovrebbe arrivare anche un incontro di persona tra Gianandrea De Cesare e Gianni Petrucci, presidente della Federazione: l'occasione potrebbe essere l'esordio dell'Italia alle Universiadi al PaladelMauro di Avellino.

Keifer Sykes, Sidigas Avellino-MilanoLaPresse

Cantù al lavoro per sistemarsi

Con Varese e Brescia che hanno fatto sapere di essere a posto con i conti, la situazione da tener monitorata è quella di Cantù. Già in difficoltà durante la scorsa stagione, con l'intervento decisivo dello sponsor "Acqua S.Bernardo" dopo l'addio del magnate russo Gerasimenko, la società brianzola è al lavoro per perfezionare le pratiche relative all'iscrizione al campionato 2019-20 con la necessità di sistemare alcune situazioni pendenti. Infatti, come si legge su "Spicchi d'Arancia", il problema non è relativo ai parametri Com.Te.C, ma alla richiesta rivolta a tutti i club di A di sanare le situazioni pendenti con l'erario in merito a cartelle ancora non a ruolo (dunque non notificate).