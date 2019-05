Cavaliero, Dragic e tanto cuore. L'Alma Trieste fa sua gara-3 e allunga la serie con Cremona

Alma Trieste - Vanoli Cremona 91 - 86

Grande prova per l’Alma Trieste di coach Dalmasson, che sfrutta il fattore casa e supera una Vanoli comunque capace di rimontare svantaggi importanti e di avere il possesso del pareggio a pochi secondi dal termine, sprecato però da Saunders che non controlla la rimessa di un compagno e permette a Cavaliero di certificare il successo biancorosso dalla lunetta. Per l’Alma grandissima prova di Dragic (26 e 6/10 da 3), ma apporti fondamentali anche di Da Ros (10, con 5 rimbalzi) e di Cavaliero (16). A Cremona non basta lo show balistico da 3 punti nel 2° tempo, con Crawford capace di realizzare ben 24 punti solamente nella ripresa e Ricci (13) a metterne 8 nell’ultimo quarto.

Video - Cavaliero show: 8 punti nel terzo quarto per il triestino doc 00:53

L’Alma comincia bene sfruttando le letture di un ottimo Da Ros e i canestri di Knox e di Dragic, ma l’asse Diener-Mathiang produce quel che basta per tenere a contatto gli ospiti (11-6) a metà frazione. Dragic (13 nel 1° quarto) è scatenato e piazza 3 bombe consecutive per dare il +11 provvisorio (23-12) all’Alma, mentre la Vanoli non riesce a trovare la solita continuità da oltre l’arco (1/7 nei primi 10’) e chiude sotto 28-16 il 1° quarto. Cremona trova un break di 0-9 per aprire il 2° periodo, ma Trieste risponde con un contro-parziale di 6-0 per tornare a +12 (37-25) al 15’ di gioco. I liberi e i canestri di Cavaliero e di Peric spingono la squadra di coach Dalmasson al +14 (41-27) a 3’ dal termine del 1° tempo e i punti di Stojanovic (7 nel 2° quarto) non bastano ai ragazzi di coach Sacchetti per evitare il -13 (47-34) a metà partita, suggellato anche dalla schiacciata con cui Sanders brucia la sirena. La Vanoli comincia il 2° tempo con 2 triple in fila, ma Dragic ripaga gli avversari con la stessa moneta (3 triple consecutive) e tiene a distanza Trieste (62-48) a metà 3° periodo. Grazie a Crawford (13 nel 3° periodo) Cremona ritorna anche a -5 (64-59), ma Cavaliero ne mette 5 in fila e riporta a debita distanza i suoi. Il playmaker italiano è protagonista anche nel finale di 3° quarto, con 2 bombe consecutive, compresa quella che brucia la sirena e ridà un cospicuo vantaggio (75-62) all’Alma. I canestri di Crawford e Ricci, oltre ai rimbalzi offensivi, tengono a galla gli ospiti, ma le triple dei biancorossi continuano a fare la differenza. Cremona rientra anche a -2 (83-81) con le triple di Ricci e i liberi di Saunders, ma è Crawford a tenere vive le speranze degli ospiti con una grande bomba a 20’’ dal termine (86-84). Nel finale c’è spazio anche per una controversa chiamata arbitrale, che non assegna i 2 punti a Ricci per correzione sull’errore del libero di Crawford e per la clamorosa persa di Saunders nell’ultimo possesso offensivo utile alla Vanoli, con Cavaliero che suggella il successo triestino dalla lunetta.

Video - Highlights, gara 3 quarti: Alma Trieste-Vanoli Cremona 91-86 04:46

Il tabellino

Alma Trieste: Coronica n.e., Peric 8, Fernandez 6, Wright 6, Strautins 3, Cavaliero 16, Da Ros 10, Sanders 10, Knox 4, Dragic 26, Mosley 2, Cittadini n.e.. All. Dalmasson.

Vanoli Cremona: Saunders 8, Sanguinetti n.e., Gazzotti n.e., Diener 10, Ricci 13, Ruzzier 2, Mathiang 14, Crawford 26, Aldridge 3, Stojanovic 10. All. Sacchetti.

