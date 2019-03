Alma Trieste-Vanoli Cremona 97-80

Basta un favoloso primo tempo all'Alma Trieste per mandare al tappeto la Vanoli Cremona nel lunch match della 24esima giornata di Serie A. E' la seconda vittoria di fila, la quarta nelle ultime 5 uscite, per la squadra di Eugenio Dalmasson, riscaldata dall'affetto del proprio pubblico dopo una settimana molto difficile con l'arresto del presidente Luigi Scavone, 45 anni, coinvolto in una maxi evasione fiscale a Napoli. Il match vede un grande avvio dei biancorossi che, sul 24-22, piazzano un break di 13-2 e vanno al primo riposo avanti 35-24, spinti dalle giocate di un ospirato Zoran Dragic. La Vanoli non trova risposte, Trieste continua a macinare gioco e la squadra di Dalmasson scappa via: all'intervallo è +24, 61-37, con la ciliegina della bomba di Dragic a fil di sirena. Nella ripresa la musica non cambia, l'Alma arriva fino al massimo vantaggio sul +29 (79-50) e poi amministra. In avvio di ultimo quarto i padroni di casa non segnano per 5' e Cremona abbozza una rimonta, ma la squadra di Sacchetti non va oltre il -17 e così Trieste può festeggiare il successo, il modo migliore per archiviare una settimana davvero complicata. Grande prestazione di Justin Knox, 20 punti, bene anche Peric, 17, e Zoran Dragic, 15; a Cremona non bastano i 22 di Drew Crawford.

Il programma della Settimana su Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna - Nanterre 92 (mercoledì 3 aprile ore 20:30)

CSKA Mosca - Kirolbet Baskonia Vitoria (giovedì 4 aprile ore 19)

Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milano (giovedì 4 aprile ore 19:30)

Panathinaikos OPAP - Buducnost VOLI (giovedì 4 aprile ore 20)

Real Madrid - Zalgiris Kaunas (giovedì 4 aprile ore 21)

Fenerbahce Beko - Maccabi Fox Tel Aviv (venerdì 5 aprile ore 19:45)

Bayern Monaco - Herbalife Gran Canaria (venerdì 5 aprile ore 20)

Olympiacos Pireo - Darussafaka Tekfen (venerdì 5 aprile ore 20:30)

Barcellona Lassa - Khimki Mosca (venerdì 5 aprile ore 21)

Fiat Torino - Openjobmetis Varese (domenica 7 aprile ore 12)

AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari (domenica 7 aprile ore 17)

Grissin Bon Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trento (domenica 7 aprile ore 18)

Vanoli Cremona - VL Pesaro (domenica 7 aprile ore 19)

Segafredo Virtus Bologna - OriOra Pistoia (domenica 7 aprile ore 19:05)

Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia (domenica 7 aprile ore 19:30)

Acqua S.Bernardo Cantù - Germani Brescia (domenica 7 aprile ore 20:45)

Sidigas Avellino - Alma Trieste (martedì 9 aprile ore 20:30)

BasketLIVE! Serie A, Eurolega e tanto altro: abbonati a Eurosport Player

Gioca a Dunkest il Fantabasket della LBA

Sida i tuoi amici, e non solo, nel Fantabasket ufficiale della LBA in partnership con Eurosport. Con Dunkest puoi creare la tua fanta squadra scegliendo tra le stelle LBA e sfidare gli utenti in base alle reali prestazioni dei giocatori!

Iscriviti, è gratis, e gioca!