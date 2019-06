Con Cooley, McGee, Spissu e tanto orgoglio Sassari forza gara-7. A Venezia non basta Watt

Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 87 - 77

Il Banco di Sardegna non muore mai, fa valere il fattore PalaSerradimigni e conquista il successo che allunga la Finale Scudetto fino a Gara-7, in programma sabato 22 giugno al Taliercio (ore 20:45). Prima metà di gara che vive soprattutto sul duello personale tra Thomas e Bramos: il primo realizza 15 punti col 50% al tiro e, insieme a un Cooley ritrovato nel 2° quarto, tiene a contatto i padroni di casa; il secondo piazza un 3/6 da 3 che è buona parte del 39% da oltre l’arco grazie a cui l’Umana Reyer chiude in vantaggio i primi 20’ di gioco (34-40). Il 3° quarto è però pura perfezione da parte del Banco di Sardegna, che segna tantissimo (29-17 il parziale), non spreca nemmeno un possesso e trova in McGee e Cooley i 2 go-to-guys decisivi per prendere il comando delle operazioni. Nell’ultimo quarto Spissu realizza triple fondamentali, ma è ancora Cooley a certificare il successo dei biancoblu e a prendersi il riconoscimento di MVP della sfida, chiudendo con una doppia-doppia da 26 e 11 rimbalzi. Grandi prove anche di Spissu (11, ma anche 4 assist e altrettanti recuperi), McGee (10) e Thomas (18 e 8 rimbalzi), quest'ultimo fondamentale nel 1° tempo. A Venezia non bastano i 17 di Watt e i 15 di Bramos.

Bramos apre subito le danze con una tripla ed è poi protagonista, con 8 punti, del break di 3-10 ospite dopo 3’ di gioco, propiziato anche dai molti rimbalzi offensivi conquistati dagli orogranata. Il Banco di Sardegna rientra a contatto grazie ai canestri di Thomas e Pierre, ma le triple continuano a fare la differenza in favore della squadra di coach De Raffaele (4/7 da 3 dopo 6’), che torna così avanti (9-16). Thomas corona un break di 8-0 Sassari con la bomba che lo porta a quota 11 a 3’ dal termine della frazione e che garantisce ai padroni di casa il loro primo vantaggio della sfida (17-16). I cambi, Cerella e Watt su tutti, ridanno però verve alle due fasi di gioco dell’Umana Reyer, che ritorna pertanto in vantaggio (19-25) al termine del 1° quarto. In apertura di 2° periodo i biancoblu ritrovano le abilità di Cooley sotto i tabelloni e le triple di Polonara, rientrando anche a -1, ma Bramos torna a martellare da oltre l’arco dei 6.75 e al 15’ il punteggio è 26-32. Ancora Cooley a mettere in crisi la difesa avversaria, caricando di falli alcuni dei lunghi orogranata, mentre Venezia fatica in attacco, trovando solo 4 canestri su azione tra 10’ e 19’ di gioco, ma rimane comunque al comando (34-40) in chiusura di 1° tempo grazie alla tripla di Haynes. McGee risponde da oltre l’arco dei 6.75 per aprire la seconda metà di gara e riportare a -2 il Banco di Sardegna (42-44), ma sono i liberi di Smith che fruttano la parità a quota 46 dopo 4’ del 3° periodo. Il gioco da 3 punti del solito Thomas vale il secondo vantaggio di serata per i biancoblu (49-48) e innesca un duello tra lo stesso Thomas e Daye, mentre Cooley ritorna a dominare sotto i tabelloni (8 nel 3° quarto) e dà il +3 ai suoi (55-52), costringendo coach De Raffaele al timeout. De Nicolao e Watt continuano a giocare pick&roll molto efficaci, ma McGee sale in cattedra anche in difesa e, insieme a Spissu e a Polonara, garantisce un buon margine a Sassari per chiudere la frazione (63-57). Il parziale di 10-0 in favore dei padroni di casa viene chiuso dal canestro di Watt, ma Carter prima lavora benissimo a rimbalzo offensivo e poi spara anche la tripla che vale il provvisorio +9 (68-59) a 8’ dal termine del match. La squadra di coach Pozzecco allunga anche sul 75-60 con la bomba di Spissu e sono proprio le triple a caratterizzare questa fase della gara, con Cerella e De Nicolao che tengono tutto aperto. Cooley ritorna però a fare la voce grossa a rimbalzo e sigilla il successo con canestri importanti. Nel tempo restante c’è spazio anche per il poster di McGee su Watt, che fa esplodere il PalaSerradimigni e suggella una grande prova del giocatore della Dinamo.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 87 - 77

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 11, Smith 6, McGee 10, Carter 5, Devecchi n.e., Magro n.e., Pierre 4, Gentile , Thomas 18, Polonara 7, Diop n.e., Cooley 26. All. Pozzecco.

Umana Reyer Venezia: Haynes 10, Stone, Bramos 15, Tonut, Daye 10, De Nicolao 11, Vidmar, Biligha n.e., Giuri 3, Mazzola 3, Cerella 8, Watt 17. All. De Raffaele.

