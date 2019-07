Contratto risolto: finita l'avventura di Mike James a Milano. Il futuro? Il Maccabi o la Cina

" La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Mike James per la risoluzione del contratto in corso "

Rapido e indolore: dopo le parole di Ettore Messina che spiegavano come Mike James non rientrasse nel progetto tecnico, ecco il comunicato dell'Olimpia sulla risoluzione del contratto. Si chiude quindi dopo un solo anno l'avventura italiana della guardia originaria di Portland, lui che aveva un altro anno garantito per giocare nell'AX Armani Exchange (nell'estate 2018 aveva firmato un 2+1).

Protagonista di un rapporto conflittuale con i tifosi dell'Olimpia, di "amore e odio", con giocate sempre al limite tra la grande impresa e il fallimento, James saluta l'Italia con il titolo di capocannoniere dell'ultima Eurolega, il premio "Alphonso Ford", e la Supercoppa italiana, vinta lo scorso settembre.

E il futuro? James avrà certamente offerte da qualche squadra in Eurolega, il Maccabi Tel Aviv in primis, essendo ancora alla caccia di un colpo importante, ma anche i campioni in carica del CSKA Mosca, che devono sostituire De Colo, e il Baskonia, dove Mike ha già giocato. Una possibile destinazione è la Cina, dove può incassare tanti soldi, mentre sullo sfondo c'è l'NBA e magari un contratto da qualcuno per il training camp e provare a strappare un accordo per la stagione.