Coppa Italia, ecco la griglia delle Final Eight: affascinante Milano-Bologna ai quarti

Con la 15° giornata di Serie A, oltre ad essere terminato il girone di andata, è stata definita la griglia delle prossime Final Eight di Coppa Italia; in programma dal 14 al 17 febbraio al Mandela Forum di Firenze e tutte in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Qui le otto formazioni che si contenderanno il primo trofeo del 2019 e i rispettivi accoppiamenti

AX Armani Exchange Milano (1°) – Segafredo Virtus Bologna (8°)

Sidigas Avellino (2°) – Happy Casa Brindisi (7°)

Umana Reyer Venezia (3°) – Banco di Sardegna Sassari (6°)

Vanoli Cremona (4°) – Openjobmetis Varese (5°)

Il calendario

QUARTI DI FINALE

Giovedì 14 febbraio 2019

Gara n. 1 ore 18.00 in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Gara n. 2 ore 20.45 in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Venerdì 15 febbraio 2019

Gara n. 3 ore 18.00 in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Gara n. 4 ore 20.45 in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

SEMIFINALI

Sabato 16 febbraio 2019

Vincente gara 1 – Vincente gara n. 2 – ore 18.00 in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Vincente gara 3 – Vincente gara n. 4 – ore 20.45 in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

FINALE

Domenica 17 febbraio 2019

Finale ore 18.00 in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player