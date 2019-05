Crawford è inarrestabile, Mathiang essenziale. Cremona supera Trieste e vola in semifinale

Alma Trieste - Vanoli Cremona 78 - 81

Gara-4 piena di emozioni e tirata fino all’ultimo possesso, quella dell’Allianz Dome tra Alma Trieste e Vanoli Cremona. Out Dragic, assenza pesantissima, i biancorossi lanciano capitan Coronica in quintetto e trovano anche vantaggi importanti nel corso del match, soprattutto grazie alle giocate di Wright (18) e ai rimbalzi di Mosley (14, di cui 7 offensivi). Cremona soffre per lunghi tratti della sfida, ma Crawford dimostra i motivi che lo hanno incoronato MVP della Coppa Italia e del Campionato, trovando 33 punti (12 nell’ultimo quarto, con 4 triple), e Mathiang suggella una prova da doppia-doppia (16 e 10 rimbalzi), con la giocata che vale il successo: rimbalzo offensivo e 2/2 in lunetta a 5’’ dal termine.

Wright sembra un altro giocatore rispetto a quello visto nei precedenti atti della serie e, con grandi canestri, trascina subito l’Alma al +6 (13-7) dopo 4’ di gioco. Crawford non vuole essere da meno e confeziona un break di 2-7 per rimettere in carreggiata gli ospiti a metà frazione; i liberi di Knox (4/4 nel 1° periodo) e i 4 consecutivi di Fernandez permettono però ai biancorossi di replicare a livello offensivo l’inizio di gara-3 e di chiudere avanti 29-21 il 1° quarto. Ancora Fernandez e Cavaliero, con 5 in fila, permettono all’Alma di allungare sul +11 (37-26) in apertura di 2° periodo, ma tocca a Mosley interrompere poi le difficoltà a livello offensivo dei biancorossi ed evitare il compimento completo della rimonta ospite (41-31). Diener confeziona un mini-break di 0-5 e riporta la Vanoli a sole 6 lunghezze di distanza (46-40), ma è il solito Crawford (17 nei primi 20’) a ricucire ulteriormente (48-43) a metà gara, complici anche le troppe perse (10) e il 27% da 3 della formazione di coach Dalmasson. Cremona inizia la ripresa con un break di 0-4, ma i biancorossi rispondono con un contro parziale di 6-0, sfruttando anche i problemi di falli degli avversari e, al 23’, rimettono 7 punti di distanza (54-47). Tocca allora alla coppia Saunders-Mathiang rimettere completamente in partita la Vanoli (54-54) a metà frazione; neanche il tempo di esultare che la squadra di coach Sacchetti subisce 2 triple consecutive, ritorna a -6 e costringe il proprio allenatore a chiamare timeout per evitare danni peggiori. Crawford ritorna a macinare canestri, trovando 4 punti in fila, ma i biancorossi ritrovano un buon margine (66-58) grazie alla perfetta precisione a cronometro fermo (18/18 al 30’) in chiusura di 3° quarto. Strautins apre le danze nell’ultima frazione con una bomba, ma Cremona beneficia della tripla di Crawford, del gioco da 3 di Saunders e del coast-to-coast di Stojanovic per tornare a -2 (69-67) a 6’ dal termine. Ancora Crawford dà il vantaggio agli ospiti (69-70) a metà 4° periodo, coronando un parziale complessivo di 3-14 per la Vanoli, e poi piazza l’ennesima bomba della sua gara (72-75). I biancorossi non si disuniscono e tengono botta con Peric e Sanders, ma è Wright a riportarli avanti (78-76) a 38’’ dal termine del match; Crawford è però un uomo in missione e piazza un’altra tripla in soli 12’’ spesi dalla sua squadra. Nel possesso successivo Trieste sbaglia 3 volte, con un bel po’ di sfortuna, i tap-in per ribaltare la sfida; Stojanovic fa 0/2 a cronometro fermo, ma Mathiang a rimbalzo offensivo è presente, subisce fallo e suggella il successo ospite con un 2/2 dalla lunetta.

Alma Trieste: Coronica 2, Peric 7, Fernandez 7, Wright 18, Strautins 5, De Angeli n.e., Cavaliero 7, Da Ros 2, Sanders 12, Knox 10, Mosley 8, Cittadini n.e.. All. Dalmasson.

Vanoli Cremona: Saunders 14, Sanguinetti, Gazzotti, Diener 3, Ricci 5, Ruzzier, Mathiang 16, Crawford 33, Aldridge 5, Stojanovic 5. All. Sacchetti

