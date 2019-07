Da Virtus Bologna-Milano alla rivincita tra Venezia e Sassari: i 10 big match da non perdere

17 squadre, 30 giornate, 10 sfide da non perdere nel campionato di Serie A 2019-20 che prenderà il via martedì 24 settembre con la prima giornata. I derby, le stracittadine, le partite storiche, le rivincite, non manca nulla al campionato italiano che ritrova grandi piazze come Roma e Treviso, riparte da big ambiziose come Milano e la Virtus Bologna, e realtà consolidate come Venezia, Sassari e Cremona.

Il derby più atteso sarà certamente quello di Bologna, "Basket City", tra l'altro a Natale, tra Virtus e Fortitudo: da una parte Teodosic e coach Djordjevic, dall'altra il veterano Mancinelli e la grande fame della 'Effe' di tornare al comando, almeno in città.

Da non sottovalutare le altre sfide sentite a livello territoriale: la prima, il 20 ottobre, vedrà di fronte al PalaVerde la nuova Treviso e Venezia, la matricola contro i campioni d'Italia in carica. Poi quelli lombardi, con Milano-Varese, Cantù-Varese e Milano-Cantù il 5 gennaio.

Tra le partite "storiche" vanno segnalate Roma-Milano, col ritorno della Virtus nella massima serie, una classicissima, una sorta di "derby d'Italia" a livello di metropoli, mentre se si contano i titoli, niente batte Virtus Bologna contro Olimpia, il 29 dicembre, con in campo 43 Scudetti (28 per l'AX Armani Exchange, 15 per la Segafredo).

Video - Top 10: le migliori giocate della serie finale tra Venezia e Sassari 02:28

Infine le rivincite dell'ultima stagione: il 10 novembre al Taliercio si ritrovano di fronte la Reyer Venezia e la Dinamo Sassari di Pozzecco, protagoniste dell'ultima finale Scudetto, mentre il 5 gennaio, all'ultima giornata, al PalaRadi la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti affronta l'Happy Casa Brindisi, le due formazioni che lo scorso febbraio a Firenze si sono contese la Coppa Italia, col successo di Travis Diener e soci.