Diego Flaccadori firma per il Bayern Monaco: contratto di 2 anni per l'ex Trento

Diego Flaccadori è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Si sapeva da settimane che il suo futuro sarebbe stato lontano dall'Aquila Trento e anche dall'Italia, ora è ufficiale il suo trasferimento in Baviera dove giocherà per i campioni di Germania in carica. La guardia mancina classe 1996 originaria di Seriate ha firmato un contratto biennale fino al 2021 e farà anche il suo debutto in Eurolega, la massima competizione europea: l'esordio sarà in casa all'Audi Dome giovedì 3 ottobre contro l'Olimpia Milano.

Nelle ultime 5 stagioni ha vestito la maglia dell'Aquila Trento ed è stato due volte vice campione d'Italia, nel 2017 e nel 2018, oltre che miglior Under 22 del campionato per tre anni di fila tra il 2016 e il 2018. Ha anche fatto tre anni di esperienza in Eurocup viaggiando a quasi 7 punti di media.

" Non vedo l'ora di vivere un'esperienza incredibile al Bayern. Essere in grado di imparare da giocatori come Djedovic, Maodo Lo o Koponen mi renderà migliore, è quello che dovevo fare e per cui volevo lasciare l'Italia. Sono un giocatore che vuole aiutare la squadra a combattere con lo spirito e l'aggressività in difesa e a trovare il tiro aperto in attacco, specialmente nel pick-and-roll "

Diego Flaccadori spera di ripercorrere i passi di Nik Melli, che scelse la Germania come trampolino dopo l'addio a Milano, e come il lungo reggiano trova il dirigente Daniele Baiesi, all'epoca a Bamaberg e da due stagioni ds al Bayern Monaco

" Diego è un giovane promettente che ha deciso di venire con entusiasmo da noi per fare il passo successivo nel suo sviluppo. È un giocatore con doppia dimensione che può creare in attacco e difendere duramente sulla palla dall'altra parte. Ha deciso di lasciare la sua zona di comfort, l'Italia: correre rischi e cercare nuove opportunità è una decisione coraggiosa e responsabile. Non vediamo l'ora che porti il suo spirito a Monaco "