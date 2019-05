Diener e Crawford: gli alfieri di Sacchetti regalano gara 1 a Cremona su Trieste

Vanoli Cremona – Alma Trieste 82-75

Cremona batte Trieste in gara 1 al termine di una gara meravigliosa, combattuta e decisa solo nel finale dopo un continuo via-vai di emozioni. Dopo un primo tempo in totale equilibrio, al parziale di inizio terzo quarto dell’Alma risponde la Vanoli trascinata dal suo Mvp, Andrew Crawford (21); ma è Travis Diener (18) a condurre i suoi nel finale fino al successo che tiene fede al fattore campo. Gagliarda la gara della truppa di Dalmasson, che non molla niente ed è pronta a dar battaglia anche in gara 2, con la viva possibilità di strappare una gara al PalaRadi.

Video - Travis Diener si racconta: "Con Cremona e Sacchetti ho trovato il posto perfetto per me" 02:28

Transizione e tiri da tre punti sono il piatto forte di questa sfida e l’inizio ne è la conferma. Tripla di Diener da una parte, due contropiedi con Dragic a finalizzare dall’altra. Gioco speculare, tanta corsa e ritmo elevato. E’ Cremona a prendere il primo reale vantaggio, con Mathiang a firmare 6 punti e 6 rimbalzi nei primi minuti: +7 per la squadra di Meo Sacchetti. L’intensità è immensa anche in casa Alma, la mano di Peric calda e il gap ridotto in pochi secondi. Trieste avanti con un grande Mosley: schiaccia in fase offensiva, stoppa chiunque nella sua area e a porta i suoi avanti sul finire del secondo quarto. Il match resta vibrante fino all’intervallo, chiuso sul 46-44. Da Ros è la spina nel fianco della Vanoli a inizio terzo periodo: due canestri in fila, contropiede di Dragic e +6 triestino. Primo momento di crisi per i padroni di casa, che si affidano al loro MVP, Drew Crawford, il quale rimette subito le cose a posto con un 10-0 di parziale che rimanda avanti Cremona (58-54). Il finale di quarto è un ottovalante di emozioni con i canestri di Fernandez e Cavaliero che ridanno il vantaggio a Trieste in un continuo sali-scendi nel punteggio che tiene gli ospiti avanti a fine periodo 62-63. Ulteriore strappo della Vanoli a inizio ultimo quarto: triple di Ruzzier e Diener e nuovo +5 dei padroni di casa, ma tutti questi allunghi vengono prontamente bloccati da canestri di rabbia della controparte. Finale al cardiopalma: a 2’ dalla fine Crawford si carica i suoi sulle spalle e con la difesa la Vanoli causa diverse palle perse degli avversari. E’ il momento chiave e proprio un recupero di Saunders a 20 secondi dalla fine chiude il match. 82-75 il finale, primo capitolo di una serie che si preannuncia molto lunga, alla Vanoli Cremona. Martedì sera alle 20:45 gara 2 ancora al Forum (diretta Eurosportplayer).

Video - Sacchetti: "Perché Cremona? Qui sto bene con me stesso e do il meglio di me" 01:19

Il tabellino

Vanoli Cremona: Crawford 21, Saunders 14, Ruzzier 8, Aldridge 8, Diener 18, Ricci 2, Stojanovic, Gazzotti n.e., Sanguinetti n.e., Mathinag 11. All. Sacchetti

Alma Trieste: Peric 9, Mosley 8, Dragic 16, Sanders 4, Wright 5, Knox 5, Da Ros 10, Fernandez 3, Cavaliero 5, Strautins 10, Coronica n.e., Cittadini n.e. All. Dalmasson

Finale 3°-4° posto EuroLega (domenica 19 maggio ore 17:30)

Vanoli Cremona - Alma Trieste (Gara-1, quarti di finale Playoff, domenica 19 maggio ore 18:15)

Finale 1°-2° posto EuroLega (domenica 19 maggio ore 20:30)

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trento (Gara-1, quarti di finale Playoff, domenica 19 maggio ore 20:45)

AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino (Gara-2, quarti di finale Playoff, lunedì 20 maggio ore 20:30)

Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi (Gara-2, quarti di finale Playoff, lunedì 20 maggio ore 20:45)

Vanoli Cremona - Alma Triste (Gara-2, quarti di finale Playoff, martedì 21 maggio ore 20:30)

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trento (Gara-2, quarti di finale Playoff, martedì 21 maggio ore 20:45)

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano (Gara-3, quarti di finale Playoff, mercoledì 22 maggio ore 20:30)

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari (Gara-3, quarti di finale Playoff, mercoledì 22 maggio ore 20:45)

Alma Trieste - Vanoli Cremona (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:30)

Dolomiti Energia Trento - Umana Reyer Venezia (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:45)

