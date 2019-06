Difesa, Diener e Saunders. Cremona fa festa al PalaRadi e trova l'1-1 contro l'Umana Reyer Venezia

Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia 78 - 74

Al PalaRadi Cremona non sbaglia e rimette in equilibrio la serie contro l’Umana Reyer Venezia, vincendo gara-2 soprattutto grazie a 3 chiavi tecnico-tattiche. Innanzitutto, la fase difensiva, a tratti impressionante, con giocatori pronti al sacrificio costante nel cambiare sui blocchi e nel contenere mismatch fisici a favore degli avversari. In seconda battuta, un Saunders autore di una grande prova, nonostante gli errori al tiro pesante (2/9 da 3, ma 18 punti, 6 rimbalzi e 5 assist). Infine, la solita lucidità di quel gran playmaker che è Diener, fondamentale nei possessi decisivi e autore di 14 punti (3/4 da 3) e 5 assist. A Venezia non bastano le sfuriate di Daye (11 nel 1° quarto) e di Haynes (13), i 17 di Watt e nemmeno una buona prova al tiro da oltre l’arco dei 6.75 (41%).

Video - Saunders non si fa fermare: vola a schiacciare subendo il fallo 00:34

Saunders è subito protagonista con 5 punti in fila e, complici anche le troppe palle perse iniziali degli orogranata, costringe coach De Raffaele al timeout dopo soli 2’ di gioco (5-0). Il minuto di sospensione non sposta però alcun equilibrio e così Mathiang prende il posto del compagno, segnando anche lui 5 punti consecutivi e vincendo il duello con Watt, soprattutto a rimbalzo; Daye risponde però con 2 bombe e permette all’Umana Reyer di restare a contatto (10-8) a metà frazione. Gli ospiti beneficiano di una striscia di ottimi tiri dall’arco dei 6.75 ed è ancora Daye protagonista, con la tripla che dà il primo vantaggio (13-14); Diener ripaga gli avversari con la stessa moneta (2/2 da 3), ma la Vanoli chiude avanti (22-20) il 1° periodo soprattutto grazie ai recuperi difensivi nelle fasi conclusive. A inizio 2° quarto sono le difese a brillare, specie quella dei padroni di casa sul pick&roll avversario, ma un gioco da 3 punti di Saunders permette a Cremona di trovare il provvisorio +8 (28-20) al 13’ della sfida. Le triple sembrano poter rappresentare una chiave nelle mani di Venezia per scardinare la difesa biancoblu, ma in un attimo la squadra di coach Sacchetti riprende a chiudere bene l’area e tocca allora a uno scatenato Haynes (7 nel 2° periodo) tenere a contatto i suoi a fine 1° tempo (39-37). Watt continua a litigare col canestro anche a cronometro fermo (1/6), ma Haynes crea un break di 0-6, conquistandosi un gioco da 3 punti e assistendo la tripla di Mazzola, e riporta avanti gli ospiti (41-43) quando sono passati 2’ della ripresa. L’Umana Reyer scappa anche sul +6 (43-49), ma nel momento di maggior bisogno i padroni di casa beneficiano dei canestri di Crawford e Ricci per ritrovare la parità, prima a quota 49 e, dopo lo show offensivo di Watt (8 nel 3° quarto), sul 53-53 a 4’ dal termine della frazione. Ricci prova a tenere attivo l’attacco dei Cremona, ma le triple di Daye e Tonut permettono alla squadra di coach De Raffaele di chiudere avanti (60-62) al 30’ di gioco. In apertura di ultima frazione Venezia fatica un po’ in attacco, anche perché la Vanoli aumenta nuovamente l’intensità difensiva, e tocca allora a Haynes bucare la retina avversaria con una gran tripla; Stojanovic e Saunders, quest’ultimo autore di una grandissima schiacciata in faccia a Daye che vale anche un gioco da 3 per il fallo del lungo orogranata, tengono avanti i biancoblu (69-65) a metà ultimo quarto. Gli ospiti sembrano incepparsi nuovamente, ma trovano in Haynes e Watt i giocatori cui aggrapparsi per rimanere in scia (74-72) a 2’ dalla sirena, vanificando così le giocate dell’asse Diener-Crawford. La difesa dei padroni di casa è commovente, specie in Ricci, ed è Mathiang a suggellare il successo chiudendo un bel gioco a due con Diener a pochi secondi dal termine (76-74). Nel finale il gioco dei liberi permette a Saunders di migliorare una prova da MVP.

Video - Highlights, semifinali gara 2: Vanoli Cremona-Umana Reyer Venezia 78-74 03:26

Il tabellino

Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia 78 - 74

Vanoli Cremona: Saunders 18, Sanguinetti n.e., Gazzotti 2, Diener 14, Ricci 7, Ruzzier 2, Mathiang 13, Crawford 12, Aldridge 4, Stojanovic 6. All. Sacchetti.

Umana Reyer Venezia: Haynes 13, Stone 3, Bramos 12, Tonut 3, Daye 14, De Nicolao 3, Vidmar 6, Biligha n.e., Giuri n.e., Mazzola 3, Cerella, Watt 17. All. De Raffaele.

Rivivi il match tra Cremona e Venezia per intero su Eurosport Player!

Il programma della Settimana su Eurosport Player

Banco di Sardegna Sassari - AX Armani Exchange Milano (Gara-3, semifinale Playoff, domenica 2 giugno ore 20:45)

Umana Reyer Venezia - Vanoli Cremona (Gara-3, semifinale Playoff, lunedì 3 giugno ore 20:45)

BasketLIVE! Serie A, Eurolega e tanto altro: abbonati a Eurosport Player

Gioca a Dunkest il Fantabasket della LBA

Sida i tuoi amici, e non solo, nel Fantabasket ufficiale della LBA in partnership con Eurosport. Con Dunkest puoi creare la tua fanta squadra scegliendo tra le stelle LBA e sfidare gli utenti in base alle reali prestazioni dei giocatori!

Iscriviti, è gratis, e gioca!