Difesa, triple e tanti protagonisti: così Cremona vola sul 2-0 contro una Trieste comunque indomita

Vanoli Cremona - Alma Trieste 89 - 81

Difesa, Ruzzier e triple. Potremmo così riassumere il 2-0 che è maturato al PalaRadi di Cremona in favore della squadra di coach Sacchetti. Trieste ci prova in tutti i modi, trascinata soprattutto da Knox (13 nel 1° quarto) e dalla coppia Da Ros-Strautins: l’ala italiana è sontuosa nell’ultima frazione, con giocate a premiare sé stesso e i compagni, mentre Strautins ne segna 11 negli ultimi 10’, ma non basta. La Vanoli si gode il 7/13 da 3 nell’ultimo periodo, oltre alle prove dei soliti noti e all’exploit di Ruzzier (12, con 2/2 da 3). Per Mathiang ennesima grande prova a rimbalzo (8 e 14 rimbalzi), per l’MVP della Stagione Regolare, Crawford, 23 (con 4/6 da 3).

Video - Wright alza a Knox per la schiacciatona: combinazione vincente dell'Alma Trieste 00:32

La Vanoli trova subito il dominio a rimbalzo di Mathiang e un Crawford da 6 punti consecutivi per un primo sostanzioso vantaggio (8-2) dopo 3’ di gara, ma Knox risponde, riscattando un’opaca gara-1, con 11 dei 13 punti realizzati complessivamente dall’Alma a 3’ dal termine della frazione (15-13). Lo stesso Knox dà il primo vantaggio agli ospiti (15-17), giocando bene a 2 con Cavaliero, prima di venire richiamato in panchina da coach Dalmasson al 2° fallo commesso; Cremona rimane a contatto grazie ai liberi, ma tocca a Saunders rimetterla davanti a fine frazione con un gran canestro per bruciare la sirena (25-24). Cavaliero piazza 2 triple per inaugurare il 2° periodo, ma sono le difese a fare la differenza e a rallentare la produzione offensiva avversaria (27-30 al 14’). La squadra di coach Sacchetti litiga col tiro dalla distanza (0/10 da 3 consecutivo) e tocca allora al solito Diener interrompere la striscia negativa con la bomba del pareggio (34-34) a 3’ dal termine del 1° tempo. La difesa e la regia di Ruzzier sembrano dare una marcia in più ai padroni di casa, ma Trieste risponde con un 9/9 a cronometro fermo (5/5 del solo Sanders), che le consente di chiudere avanti (42-43) la prima metà di gara. La Vanoli inaugura la ripresa col solito Diener, con 2 bombe in fila e con grandi giocate di Saunders, piazzando un break di 10-0 e ritrovando un buon margine di vantaggio (54-47) al 24’. La squadra di coach Dalmasson sbaglia qualche scelta offensiva di troppo e si aggrappa ai canestri di Knox (6 nel 3° quarto), ma Cremona difende con ordine e intensità, ritrova il tiro da 3 e beneficia dei punti di ogni giocatore che scende sul parquet, ma al 30’ è avanti di sole 6 lunghezze (65-59) perché l’Alma trova 2 triple nelle ultime 2 azioni offensive del 3° periodo. Da Ros è protagonista assoluto nelle prime battute dell’ultimo quarto, permettendo agli ospiti di rientrare definitivamente in gara (68-65) a 7’ dal termine. Le triple di Crawford e di Ricci ricacciano a -9 (80-71) l’Alma, prima del tecnico fischiato a coach Sacchetti; Strautins (11 nell’ultima frazione) è inarrestabile, ma ancor più lo sono Crawford e Aldridge, con quest’ultimo che piazza tripla e stoppata della vittoria nel volgere di 2 possessi.

Video - Highlights, gara 2 quarti: Vanoli Cremona-Alma Trieste 89-81 04:20

Il tabellino

Vanoli Cremona - Alma Trieste 89 - 81

Vanoli Cremona: Saunders , Sanguinetti , Gazzotti , Diener , Ricci , Ruzzier , Mathiang , Crawford , Aldridge , Stojanovic . All. Sacchetti.

Alma Trieste: Coronica , Peric , Fernandez , Wright , Strautins , Cavaliero , Da Ros , Sanders , Knox , Dragic , Mosley , Cittadini . All. Dalmasson

Rivivi il match tra Cremona e Trieste per intero su Eurosport Player!

Il programma della Settimana su Eurosport Player

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano (Gara-3, quarti di finale Playoff, mercoledì 22 maggio ore 20:30)

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari (Gara-3, quarti di finale Playoff, mercoledì 22 maggio ore 20:45)

Alma Trieste - Vanoli Cremona (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:30)

Dolomiti Energia Trento - Umana Reyer Venezia (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:45)

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano (Gara-4, quarti di finale Playoff, venerdì 24 maggio ore 20:30)

BasketLIVE! Serie A, Eurolega e tanto altro: abbonati a Eurosport Player

Gioca a Dunkest il Fantabasket della LBA

Sida i tuoi amici, e non solo, nel Fantabasket ufficiale della LBA in partnership con Eurosport. Con Dunkest puoi creare la tua fanta squadra scegliendo tra le stelle LBA e sfidare gli utenti in base alle reali prestazioni dei giocatori!

Iscriviti, è gratis, e gioca!