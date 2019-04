Sidigas Avellino - Alma Trieste 96 - 97 d.1t.s.

Terzo successo consecutivo di un’indomita Alma Trieste, che recupera 15 lunghezze di svantaggio, espugna il parquet di Avellino e raggiunge quota 28 punti in classifica. Posticipo del 25° turno di LBA che si gioca di martedì a causa dei lavori di ristrutturazione del PalaDelMauro in vista della XXX Universiade, che si disputerà dal 3 al 14 luglio 2019 a Napoli, dopo la rinuncia della sede designata, Brasilia, nel febbraio 2016. Parte a razzo la formazione allenata da coach Vucinic, trovando il +11 (21-10) grazie ai canestri di Campogrande e Harper, ma Da Ros (11 nel 1° quarto) riporta a contatto gli ospiti e tocca allora a Sykes (10 nei primi 10’ di gara) crearsi i canestri che valgono il 26-19 con cui si chiude il 1° periodo. Nel 2° quarto la differenza la fanno le triple di Avellino (5/7 nella frazione), gli 8 a testa di Campogrande e Filloy e la difesa alquanto rivedibile dell’Alma; Trieste troverebbe anche la produzione offensiva di Strautins (8 nei secondi 10’ di match) e il dinamismo a rimbalzo di Mosley, ma, complice lo 0/7 da 3 di squadra, sprofonda a -12 a metà gara (50-38).

Sanders realizza la 1° bomba per gli ospiti e la squadra di coach Dalmasson, migliorando le rotazioni difensive e beneficiando dei canestri di Dragic, Mosley e Wright, rientra ampiamente in partita a metà del 3° quarto (58-53). La Sidigas non trova più il fondo della retina da oltre l’arco dei 6.75 (0/7 da 3 nel 3° periodo) e Trieste completa la rimonta, passando anche in vantaggio di 2 lunghezze, prima di subire il provvisorio pareggio a quota 63 al 30’ di gioco da Sykes. Lo stesso Sykes è il solo che cerca di tenere in vita l’attacco biancoverde, mentre Fernandez, Knox e le triple riportano avanti l’Alma (75-82) a 2’ e mezzo dal termine. Sykes (12 nel 4° quarto) confeziona in solitudine un break di 6-0 in favore di Avellino, ma Wright in penetrazione e Sanders da 3 mantengono inalterate le distanze. Gli ospiti si complicano la vita con una rimessa non effettuata entro i 5 secondi e Harper, con un arresto e tiro da manuale, realizza così il canestro che vale l’overtime (87-87 al 40’). Nel tempo supplementare la Sidigas si affida ai liberi, mentre Trieste trova in Dragic (7) il giocatore capace di punire la difesa avversaria e in Da Ros quello capace di stoppare l’ultimo assalto di Sykes. Ad Avellino non bastano i 29 proprio di Sykes, la doppia-doppia di Udanoh (10 e 13 rimbalzi) e i 10 assist di Green. Per Trieste punti equamente distribuiti, ma MVP Dragic (16) per quanto ha combinato nei 5’ supplementari.

