Duro litigio con Francesco Forni: Torino taglia anche Carlos Delfino

Due giorni dopo l'addio a Larry Brown, ormai inevitabile vista la campagna senza vittorie in Eurocup (0-10) e la situazione di classifica difficile anche in campionato (4-8), la FIAT Torino si separa anche da Carlos Delfino, uno dei pretoriani dell'ex-coach, che aveva già allenato a Detroit nella sua primissima esperienza in NBA.

Alla base della brusca rottura con il giocatore del pedigree più importante di una squadra già pesantemente rivista dall'inizio della stagione, ci sarebbe un durissimo litigio con il vicepresidente esecutivo Francesco Forni, consumatosi dopo la brutta sconfitta casalinga contro Avellino, quando il figlio del patron è entrato negli spogliatoi per un confronto con i giocatori. Lo stesso Forni ha confermato l'accaduto parlando a Basket Universo.

Francesco Forni è figlio del patron dell'Auxilium Torino, Antonio Forni: ha la carica di vicepresidente del club.LaPresse

" Alla fine della partita contro Avellino, i giocatori sono stati messi di fronte alle loro responsabilità. Delfino è stato l’unico a non voler accettare le critiche, avendo comportamenti ai limiti della violenza nei miei confronti. Vista la reazione assolutamente spropositata rispetto a quanto accaduto, abbiamo deciso di optare per il taglio immediato. "

Delfino, classe 1982, era tornato a giocare a Torino dopo un lunghissimo stop per un problema a un piede, ma nonostante l'inattività, stava comunque tornando su buoni livelli di forma, con un minutaggio sempre crescente: in campionato stava viaggiando a 7.7 punti di media con il 40.5% dall'arco e due prestazioni da 15 punti contro Trento e Varese; in Eurocup, invece, ha disputato 6 gare con 7.0 punti di media e un season-high di 19 punti contro l'Unics Kazan.

Delfino: "Questa gente tratta tutti come schiavi, fa male al basket"

Pronta, e dura, la risposta del giocatore, intercettato da Sportando:

" Ho quasi 20 di carriera e non ho mai avuto problemi con nessuno. La mia carta di presentazione è stata sempre più la persona che il giocatore. Questo ragazzino (Francesco Forni, ndr) è entrato in spogliatoio, un posto che non è per tutti dopo una partita, e ha iniziato a dire cose fuori posto, puntando il dito contro i miei compagni. Questa cosa mi ha dato molto fastidio e ho replicato, ma aggiungo che non c'è stato alcun confronto fisico. Rifarei quello che ho fatto, difenderò sempre un compagno davanti al mondo: non accetto che qualcuno provi a fare delle cose per dividere lo spogliatoio. Io non dipendo dallo stipendio di questa famiglia per vivere, non mi faccio trattare in questa maniera, com'è abituata a fare questa famiglia, che pensa di poter trattare tutti come schiavi. Purtroppo, questi personaggi fanno molto male al basket. Spero se ne vadano presto, perché rovinano uno sport bello e tanta gente che ci lavora. Se vuole, ci mettiamo in campo io, lui, sua madre o suo padre, e vediamo chi la gente vuole che rimanga a Torino. Penso di aver fatto molto di più io a Torino in questi mesi che loro in due anni. "