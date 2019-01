Esordio vincente per Boniciolli! Pesaro supera Torino dopo un tempo supplementare

VL Pesaro - Fiat Torino 102 - 98

Esordio vincente per coach Boniciolli sulla panchina della VL, perché col successo su Torino (dopo 1 supplementare) Pesaro interrompe la striscia di 6 sconfitte consecutive e sale a quota 10 punti in classifica, staccando così la Fiat, ferma all'ultimo posto. L'inizio della sfida è caratterizzato dagli show personali di McCree (14, con 5/6 al tiro) e Moore (10, con 4/4), ma la formazione padrona di casa lavora meglio a rimbalzo e macina recuperi difensivi grazie ai quali corre in contropiede e trova facili appoggi sotto canestro; Torino replica con grande precisione al tiro (10/15 complessivo) e riesce a chiudere in perfetta parità il 1° quarto (26-26) grazie alle giocate finali dell'asse Poeta-Cusin. Portannese innesca Wilson per due triple consecutive, prima di dover tornare in panchina per problemi di falli, e il 6-0 di parziale ribalta il punteggio in favore degli ospiti (33-37 al 14'). Blackmon e McCree sono gli unici giocatori della VL capaci di realizzare punti nel 2° periodo (9 e 6, rispettivamente) e ciò, unito alle triple della Fiat e ai soliti canestri di Moore, costringe la squadra di coach Boniciolli a chiudere sotto di 8 lunghezze il primo tempo (41-49).

Nel primo minuto e mezzo della ripresa Pesaro recupera tutto lo svantaggio, con un parziale di 8-0 grazie alla coppia Artis-McCree, e poi torna avanti con la tripla del solito Blackmon (54-51 al 23' di gioco). Le triple di Poeta e le penetrazioni di Moore ribaltano però nuovamente il punteggio, anche perché la VL si blocca improvvisamente in fase offensiva, per lo meno fino all'ultimo minuto della terza frazione, quando con un parziale di 6-0, innescato dall'antisportivo fischiato a Cusin, rimette tutto in discussione (67-67 al 30'). Durante l'ultimo periodo ai padroni di casa non bastano i tiri pesanti per staccare definitivamente gli ospiti, anche perché Cusin e Wilson si confermano in giornata (82-79 al 37'); Mockevicius spadroneggia a rimbalzo, ma nel concitato finale il canestro di Wilson e il gran recupero difensivo di McAdoo su Artis sembrano poter garantire il successo della Fiat. Ci pensa però Artis a forzare il supplementare con una tripla irreale scoccata a 4 decimi dalla fine dei tempi regolamentari e a ridare speranza alla VL per interrompere una striscia di 6 sconfitte consecutive. Nell'overtime Pesaro domina a rimbalzo offensivo, ma sbaglia troppo a cronometro fermo: ci pensano allora le triple di Blackmon e Artis a riportare i biancorossi al successo in campionato. Grandi prove di Blackmon (33, con 7 rimbalzi), McCree (28), Artis (20 e 9 recuperi), Mockevicius col solito lavoro a rimbalzo (21 carambole, 10 offensive) e 14/26 da tre punti di squadra per Pesaro. A Torino non bastano i 30 di Moore e i 23 (con 8 rimbalzi) di Wilson.

