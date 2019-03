Una grande operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito 10 misure cautelari scoprendo una maxi-frode fiscale da oltre 70 milioni di euro che coinvolge Alma, agenzia per il lavoro interinale: tra le persone arrestate figura anche Luigi Scavone, capo del gruppo stesso, titolare della squadra di pallacanestro di Trieste sponsorizzata da Alma e della scuderia motociclistica Pramac.

Secondo quanto riportato da "Il Mattino", Scavone sarebbe stato fermato all'aeroporto di Napoli, dove stava prendendo un volo per Dubai: in uno zainetto teneva mazzette di banconote per un valore superiore ai 300.000 euro. Arrestato, gli è stata contestata l'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale.

Arrivato in corsa, Zoran Dragic è stato il gran colpo invernale dell'Alma Trieste: sta viaggiando a 11.8 punti e 3.0 rimbalzi di media a partita.Eurosport

In serata è arrivato un comunicato da parte della società biancorossa, che si è espressa sulla vicenda.

" Pallacanestro Trieste 2004 risulta del tutto estranea rispetto ai fatti e alle vicende che costituiscono oggetto di indagine da parte della Procura di Napoli, al punto che non è stata interessata da provvedimenti giudiziari di sorta. La società di basket che milita nel campionato di Serie A è pienamente operativa e ha regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e fiscali di legge. Un Consiglio di amministrazione straordinario della Pallacanestro Trieste 2004 sarà convocato a stretto giro, con l’obiettivo di informare i soci di minoranza e prendere i necessari provvedimenti relativi alla governance della società cestistica. La Pallacanestro Trieste 2004 chiede ai propri tifosi di essere vicini alla squadra in questo momento. "

L'Alma Trieste, neo-promossa, occupa attualmente l'ottavo posto in classifica (l'ultimo disponibile per la qualificazione ai playoff) con un record di 12-11: è reduce dalla bella vittoria in trasferta di domenica scorsa, 88-66 contro l'Acqua San Bernardo Cantù.