Giorno dopo giorno, il baratro scavato dalla Fiat Auxilium Torino si fa sempre più grande. Non bastasse la richiesta della ComTec di penalizzare la società di otto punti nel campionato in essere, che verrà esaminata domani dal Consiglio Federale, a causa di ripetute irregolarità nei pagamenti IRPEF e INPS per quattro dei cinque bimestri tra marzo-aprile e novembre-dicembre 2018, adesso arriva la mazzata finale. Giovanni Paolo Terzolo, ideatore della cordata “Una Mole di basket” che doveva salvare l’Auxilium, ha annunciato il passo indietro. Queste le parole di Terzolo:

" Visto come sono andate le cose, credo a questo punto sia giusto fare un passo indietro. Non è un disimpegno, ma bisogna prendere atto a malincuore di come si è evoluta la situazione. Ed era giusto comunicare di persona il nostro punto di vista a chi aveva aderito al gruppo: adesso mi prendo qualche giorno di tempo per metabolizzare quanto accaduto e per capire che tipo di percorso intraprendere "

La cordata “Una Mole di basket” aveva raccolto 125.000 euro come parte di un piano che prevedeva di arrivare a 375.000 nel mese di giugno, allo scopo di consentire una parte del salvataggio dell’Auxilium. La querelle legata a Dmitry Gerasimenko e la successiva scoperta delle magagne finanziarie del club attualmente presieduto da Antonio Forni hanno però messo in ginocchio in maniera pressoché definitiva le speranze torinesi. Quello che si cerca di evitare, ora, è la sparizione totale del basket cittadino dai piani almeno medio-alti del Paese, visto che le prime società cittadine si trovano tutte in C Gold.

