In casa Fiat Auxilium Torino non fa in tempo a comparire un guaio che se ne aggiunge un altro. Non bastassero tutte le questioni causate dalla comparsa di Dmitry Gerasimenko nell’orbita della società, adesso arriva una mazzata difficile da digerire: le verifiche della ComTeC hanno evidenziato una situazione tale per cui, nel prossimo Consiglio Federale del 10 maggio, saranno chiesti 6 punti di penalizzazione.

Ad essere sotto accusa dopo le verifiche svolte da martedì e mercoledì, in particolare, sono i pagamenti dei contributi Irpef e Inps fino al 31 dicembre 2018, nei quali si sono riscontrare svariate irregolarità. La FIP non potrà fare altro che recepire quanto emerso ed applicare la penalizzazione.

La conseguenza pratica è una sola: Torino si ritroverà ultima in classifica a 10 o 12 punti, a seconda dell’esito del match di oggi contro Cantù, e dunque con un piede e mezzo in Serie A2 anche per la matematica, oltre che a causa dell’esclusione dalla Lega Basket Serie A deliberata a causa del riemergere di Gerasimenko.

