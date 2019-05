Fiat Torino penalizzata di 8 punti: è retrocessione in A-2

La Fiat Auxilium Torino è retrocessa in Serie A-2. Il Consiglio Federale ha applicato 8 punti di penalizzazione ai piemontesi da scontarsi nel campionato in corso, nonché 2 punti di penalizzazione per il campionato 2019/2020. La decisione è arrivata dopo la richiesta della Comtec (la commissione federale di controllo sui bilanci dei club) per le violazioni della società attinenti il regolare pagamento di tributi IRPEF e INPS relativi ai bimestri marzo-aprile 2018, maggio-giugno 2018, settembre-ottobre 2018 e novembre-dicembre 2018. Torino scende così a quota 8 punti, quattro in meno di Pistoia (penultima a 12). A una giornata dal termine la retrocessione è dunque matematica.

Video - Highlights: Alma Trieste-Fiat Torino 115-110 04:35