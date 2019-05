Presso la sede Federale, la Commissione Tecnica di Controllo che si è riunita per esaminare la situazione della Fiat Torino ha chiesto al Consiglio Federale di applicare una sanzione di 8 punti di penalizzazione alla squadra piemontese, da scontarsi nel campionato in corso.

Questo per le violazioni attinenti il regolare pagamento di tributi IRPEF e INPS relativi ai bimestri marzo-aprile 2018, maggio-giugno 2018, settembre-ottobre 2018 e novembre-dicembre 2018. Non solo, la Com.Te.C ha richiesto un’ulteriore penalizzazione, di 2 punti, da scontarsi nella prossima stagione (qualsiasi sia la categoria) per le violazioni e omissioni attinenti il regolare pagamento dei tributi IRPEF e INPS relativi al bimestre gennaio-febbraio 2019.

La decisione verrà presa venerdì 10 maggio, decisione che sarà importantissima ai fini dei verdetti della Serie A. A conti fatti, la Fiat Torino manterrebbe la categoria, ma basterebbero anche quattro punti di penalizzazione per rimettere tutto in discussione con la OriOra Pistoia ancora in corsa per il discorso salvezza. Una brutta chiusura di stagione per l’Auxilium che aveva cominciato con grande entusiasmo dopo l’ingaggio di coach Larry Brown, inserito nella Hall of Fame della NBA.

