Finisce l’avventura di coach Larry Brown alla Fiat Torino: risoluzione consensuale

Ora è proprio finita l'avventura di Larry Brown alla guida della Fiat Torino. L'ennesima sconfitta in campionato contro la Sidigas Avellino e i fischi del PalaVela hanno convinto la proprietà dell'Auxilium a procedere con la separazione dal 78enne allenatore americano, una leggenda, uno che fa parte della mitica Hall of Fame, ma che nella sua avventura in Europa non è riuscito a lasciare il segno. Il bilancio è eloquente: 4 vittorie in campionato (2 delle quali con Galbiati in panchina perchè lui era negli USA per curarsi), una nella semifinale di Supercoppa contro Trento, e 19 sconfitte, 10 delle quali in altrettante partite di Eurocup! Al suo posto torna al timone l'assistente Paolo Galbiati affiancato dall'altro vice Stefano Comuzzi: il tecnico brianzolo aveva preso in mano la squadra anche nella passata stagione dopo l'addio di Carlo Recalcati e l'aveva condotta alla sorprendente vittoria in Coppa Italia. Ora lo attende un compito non semplice: Torino è penultima a 8 punti con Pesaro, a +2 sul terzetto di coda composto da Cantù, Pistoia e reggio Emilia.

Il comunicato

Coach Larry Brown e Fiat Torino, dopo aver analizzato attentamente la situazione della squadra, hanno deciso di comune accordo, nell’interesse di entrambe le parti, di interrompere la collaborazione in essere. Fiat Torino ringrazia coach Larry Brown per l’impegno profuso in questi mesi alla guida della squadra oltre che per il grande contributo umano che ha saputo trasferire a tutti i componenti della Società. Coach Larry Brown, dispiaciuto per i risultati che non sono arrivati come avrebbe voluto e sperato, ringrazia la Fiat Torino e la famiglia Forni per la fiducia e la stima dimostrate, senza soluzione di continuità, in tutti questi mesi. La Società comunica, inoltre, che la squadra è stata affidata alla guida tecnica di Paolo Galbiati coadiuvato da Stefano Comazzi.