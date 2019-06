Fisico, testa, difesa... e Cerella: come Venezia ha rotto l'incantesimo di Sassari

Dopo 95 giorni, 22 partite senza sconfitte e una FIBA Europe Cup messa in bacheca, l'incantesimo si è rotto. All'ultimo tiro, all'ultimo secondo, come un perfetto copione scritto per un classico di Hollywood, ma si è rotto. Il piccolo miracolo costruito da Gianmarco Pozzecco in questi ultimi tre mesi è nato dalla capacità insospettata di entrare e cambiare la testa dei propri giocatori, in un crescendo virtuoso di fiducia e autostima, che ha portato Sassari a giocare con un mix di leggerezza e voracità letale per le avversarie: più il sistema funzionava e le vittorie arrivavano, più la Dinamo aumentava quella sua aura di imbattibilità. Ma ora che la Reyer le ha fatto lo scalpo, evidenziandone i punti deboli, il mago di Poz saprà innescare il suo incantesimo anche al contrario, riaccendendo la luce nel cervello spento della propria squadra?

Tonut e Daye più la scintilla di Hayes: la svolta della partita

Eppure, Sassari sembrava aver vinto anche questa. O, almeno, era l'impressione comune sul +13 al 24', quando la Dinamo scavava con facilità nell'area veneziana alternando i post-up di Thomas, Cooley e Pierre. La differenza fisica, di energia e brillantezza era evidente. Come evidenti erano le difficoltà della Reyer di imbastire un attacco funzionante, imbrigliata in un assetto incapace di costruire vantaggi dal palleggio, quasi ridotta a un monotematico bombardamento dall'arco che faceva soltanto risuonare i ferri del Talierco. Troppo brutta per essere vera.

Come la testa ha segnato in positivo la cavalcata degli ultimi tre mesi sassaresi, a Venezia serviva quella scintilla per riaccendere la fiducia, arrivata da quella giocata a rimbalzo d'attacco sul suo stesso errore dalla lunetta di MarQuez Haynes. Lì, la Reyer ha capito che quell'area si poteva attaccare, anche se difesa dai chili di Cooley, Thomas e Pierre. Tonut e Daye, due armi letali dalla panchina per arricchire l'attacco di qualità che in questo momento lo starting-five di Venezia non ha, hanno fatto il resto. E quando Venezia ha ricominciato a macinare punti, ha ricollegato la spina anche nella metacampo difensiva, lì dove può mettere sul tavolo le armi migliori.

Stone e Vidmar, poi Daye e Cerella: Venezia fa quadrato sulla difesa

Con Jaime Smith affogato nel "trattamento" Julyan Stone (solo 3 punti in 21' dopo il suo career-high da 29 punti con 7/8 dall'arco in gara-3 contro Milano), sono stati i lunghi a svoltare l'inerzia difensiva. Gasper Vidmar ha vinto alla lunga la battaglia dei pesi massimi con Cooley, mentre Austin Daye è entrato sotto la pelle di Rashawn Thomas, contribuendo in maniera inaspettata nella propria area dopo i problemi di falli di Valerio Mazzola: Daye ha giocato d'astuzia, da veterano navigato, cercando il contatto e poi togliendo la sedia all'ala sassarese, finora vero mattatore dei playoff. Thomas è deragliato nel senso letterale del termine, perdendo la testa e il controllo del corpo: ha chiuso con soli 13 punti e 3/10 dal campo, sua peggior prestazione da 12 partite a questa parte.

Poi, è arrivato Bruno Cerella a completare l'opera, nei panni del difensore tout-court. Ha blindato il perimetro, blizzato sui post-up e preso in consegna Thomas e Pierre a rotazione, regalando un clinic difensivo di livello eccezionale: bassissimo sulle gambe, offrendo il petto, reggendo i contatti con la forza di un toro, momenti di puro agonismo rintuzzati, dalla parte opposta, dalla tripla del pareggio (63-63) e dall'assist per il +5 firmato da Haynes. In una serata in cui ha trovato poco o nulla dal perimetro eccezion fatta per il ritorno a pieni giri di Tyrus McGee (ma stranamente dimenticato sul fondo della panchina nel finale), la Dinamo ha smarrito anche gli ultimi punti di riferimento offensivi, quei post-up dei lunghi che tanto avevano funzionato contro Milano e nella prima parte di gara: Sassari ha segnato soltanto 23 punti negli ultimi 16' e chiuso a quota 70, seconda peggior prestazione offensiva stagionale dopo i 66 della sconfitta contro Trento dell'8a giornata. Al tempo, c'era ancora Vincenzo Esposito. Con Pozzecco in panchina, la Dinamo non era mai scesa sotto gli 86, prima di far conoscenza con la miglior difesa del campionato in finale.