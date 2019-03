Dolomiti Energia Trentino - Fiat Torino 95 - 87

È Diego Flaccadori l’uomo dell’anticipo tra Trento e Torino: la guardia classe 1996 realizza 18 punti nell’ultimo quarto e permette ai bianconeri di conquistare un successo fondamentale ai fini della corsa verso i playoff. La squadra di coach Buscaglia parte subito a razzo, sfruttando i recuperi difensivi e le transizioni che fruttano comodi appoggi o schiacciate dei vari Gomes (4) e Hogue (8). Ciononostante, Torino rimane nella sfida grazie al gran lavoro di Jaiteh (11) e, nel finale di 1° quarto, accorcia ulteriormente il divario con McAdoo e Portannese (22-19). Gomes è il 1° giocatore a trovare la via del canestro da oltre l’arco e da quel momento (13’) le 2 squadre cominciano a bombardare da 3. I padroni di casa vedono scemare la propria intensità difensiva e Torino ne approfitta con McAdoo e Cotton a realizzare i canestri per il vantaggio ospite (32-37) a 3’ dal termine del 1° tempo. Un break di 9-0, realizzato negli ultimi giri di lancetta, permette però alla Dolomiti Energia di chiudere in vantaggio i primi 20’ di gioco (45-43).

Nel 3° quarto la Fiat tira decisamente meglio da 3 (4/6, contro il 3/11 di Trento) e trova in Hobson (8) e Moore (9) i 2 giocatori capaci di riportarla avanti nel punteggio parziale (65-70) dopo 30’ di gara, complici anche le scelte non sempre produttive dei padroni di casa, eccezion fatta per il solito Craft. Flaccadori è assoluto protagonista dell’ultima frazione, con 4 triple dagli angoli e 18 punti complessivi, permettendo così alla formazione di coach Buscaglia di rimontare lo svantaggio, conquistare il 13° successo stagionale e ritornare in zona Playoffs, sebbene la giornata si concluda domani. Alla Fiat non bastano 5 giocatori in doppia cifra (migliore McAdoo, con 17) e il 65% da 2; Poeta supera quota 3.000 punti realizzati in Serie A. Flaccadori MVP, ma sontuosa prova di Craft (19, con 5 rimbalzi e 7 assist) e bene anche Gomes, Hogue e Pascolo.

