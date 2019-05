Flaccadori firma col Bayern, Della Valle verso l'Alba Berlino: aumentano gli italiani all'estero

Diego Flaccadori e Amedeo Della Valle cercano rivincite all’estero. Dopo una stagione meno bella di quella che entrambi si aspettavano, rispettivamente a Trento e a Milano, uno dei giocatori migliori della nuova generazione cestistica italiana e l’ex Reggio Emilia, potenzialmente giocatore capace di stare tranquillamente ai piani alti, cercano di riprendersi la carriera in mano fuori dai nostri confini.

Per Flaccadori, in particolare, è pronto un 2+1 che gli ha proposto Daniele Baiesi per arrivare al Bayern Monaco, che l’anno prossimo continuerà a giocare in Eurolega, dove quest’anno ha saputo lottare a lungo per la zona quarti di finale. Il nativo di Seriate ha terminato la stagione con 8.2 punti in 21.4 minuti di impiego garantitogli alla Dolomiti Energia Trentino da Maurizio Buscaglia, andando in doppia cifra nelle prime cinque partite di Serie A senza riuscire a confermare quel rendimento più in là con il tempo. Nella sfortunata EuroCup dell’Aquila, invece, l’ormai ex numero 12 trentino ha assommato 10.3 punti di media in poco più di 26 minuti di utilizzo.

Video - Tunnel di Della Valle, schiacciata di Burns: show di Milano al Forum 00:19

In dirittura d’arrivo è anche l’avventura di Della Valle a Milano, dove le sue aspettative di buon impiego in Eurolega sono state frustrate dalle scelte di Simone Pianigiani, con le conseguenti ricadute anche sul suo gioco in Serie A. E’ un segreto di Pulcinella il fatto che sia in trattative molto avanzate con l’Alba Berlino, dove potrà tornare a giocare nell’Europa che conta nel team che è arrivato in finale nell’ultima EuroCup e ha beneficiato dell’allargamento della competizione maggiore a 18 squadre.

Flaccadori e Della Valle sono solo gli ultimi di un contingente estero che, Marco Belinelli e Danilo Gallinari a parte visto l’altro mondo che è il basket NBA, è decisamente ampio. Gigi Datome e Nicolò Melli si trovano al Fenerbahce, Daniel Hackett al CSKA Mosca, Alessandro Gentile e Michele Vitali rispettivamente all’Estudiantes e al MoraBanc Andorra. Il figlio di Nando è destinato a cambiare aria, ma sempre in Spagna, mentre per il fratello di Luca il futuro è ancora incerto (anche se lontano dal nostro Paese).