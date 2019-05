AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari 79-86

Sassari espugna il Forum di Assago in gara 1 di semifinale scudetto e mette già un punto esclamativo sulla serie. Trascinata dal career high di Stefano Gentile (26 con 8/10 da due e 3/5 da tre)), la squadra di Pozzecco tiene la testa avanti per buona parte del match, lottando e conquistando il primo punto in una serie che si preannuncia lunga e molto godibile.

Video - Nedovic e la giocata d'astuzia allo scadere del quarto: rimessa sulla schiena di Gentile e canestro 00:20

Primo quarto tosto da parte di Sassari, che trova in Jamie Smith il trascinatore in avvio e chiude sotto 18-16 dopo i primi 10 minuti, siglati da una magia di Nedovic. Sprint clamoroso di Sassari a inizio secondo quarto: 11-0 di parziale e +12 per gli ospiti, momento che accende la reazione di Mike James. 2 triple dell’americano e immediatamente è -5 (27-32). L’inerzia però resta al Banco, che tiene il vantaggio oscillando tra i 10 e i 5 punti, chiudendo avanti all’intervallo 35-41 con un super Stefano Gentile che chiude a 10 punti con 5/5 dal campo. La difesa di Sassari tiene, ma con l’attacco di Milano è durissima soprattutto se entrano in partita Micov e Tarczewski. Resta però un match equilibrato, con Nunnally che rimanda avanti i suoi a 2 minuti dal termine della terza frazione. La Dinamo, che ha un Gentile da massimo in carriera in Serie A (26 punti con 11/15 dal campo), a tratti immarcabile, rimette e tiene la testa avanti anche nel quarto periodo, vedendo la linea del traguardo quando mancano 2 minuti alla sirena (76-83). E’ il momento chiave, dove Milano non riesce a rientrare e Sassari, che ha anche un super Thomas da 25 punti, firma i titoli di coda. Primo capitolo alla squadra di Pozzecco, che ottiene il 20° risultato positivo consecutivo e non ha intenzione di fermare la sua corsa. Tra due giorni si torna in campo, ancora al Forum, dove si attende la veemente reazione da parte dell’AX Armani Exchange.

Video - Highlights, gara 1 semifinale: AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari 79-86 03:53

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari 79-86

AX Armani Exchange Milano: Nedovic 9, Tarczewski 10, Cinciarini 8, Nunnally 9, Micov 16, Brooks 6, James 12, Fontecchio n.e., Musumeci n.e., Kuzminskas 8, Della Valle n.e., Burns 1. All. Pianigiani

Banco di Sardegna Sassari: Spissu, Thomas 25, Pierre 12, Polonara 13, Gentile 26, Mcgee, Cooley 4, Magro n.e., Devecchi, Carter, Smith 6, Diop n.e. All. Pozzecco

