Gigi Datome e Brad Wanamaker, primi obiettivi della nuova Milano di Ettore Messina

Nel doppio ruolo di allenatore e presidente, Ettore Messina avrà grande libertà di muoversi sul mercato estivo per aprire il ciclo triennale con l’Olimpia Milano. La situazione contrattuale attuale non permetterà grandissimi stravolgimenti, ma l’idea è quella di inserire 4-5 elementi di grande qualità per alzare il livello soprattutto in Eurolega, dopo la qualificazione ai playoff mancata all’ultima giornata in questa stagione.

Secondo i rumors riportati dalla Gazzetta dello Sport, Milano starebbe cercando un paio di italiani di livello (su Christian Burns pende il rischio squalifica mentre su Amedeo Della Valle ci sono da tempo voci che lo vedrebbero in partenza) e un playmaker da affiancare a Mike James. Messina avrebbe messo in cima alla lista i nomi di Gigi Datome e Brad Wanamaker, compagni di squadra lo scorso anno al Fenerbahçe.

Gigi Datome e Brad Wanamaker hanno giocato assieme con il Fenerbahçe nella scorsa stagione, vincendo titolo e coppa nazionale.Getty Images

Datome ha un’opzione per prolungare con la squadra turca, dov’è approdato nel 2015 una volta conclusa l’esperienza in NBA rifiutando proprio un’offerta formulata dall’Olimpia, mentre Wanamaker, un profilo che si adatterebbe molto alla sua filosofia cestistica, ha già lasciato intendere di voler ritornare in Europa dopo una stagione trascorsa sul fondo della panchina ai Boston Celtics.

Come alternativa, si profila anche il nome di Milos Teodosic, ancora libero dopo l’addio ai Los Angeles Clippers a metà stagione: il playmaker serbo parrebbe però attratto da un ritorno al CSKA Mosca, che sembra destinato a perdere sia Nando De Colo che Sergio Rodriguez.