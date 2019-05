I verdetti finali del campionato: calendario, orari e programmazione della 30a giornata

Il campionato di Serie A è arrivato all'atto conclusivo: la 30esima e ultima giornata chiude il sipario sulla regular-season definendo la griglia dei playoff e sancendo la retrocessione in A2 dell'ultima classificata. Soltanto le prime tre posizioni sono già matematicamente assegnate e lo scacchiere dei playoff è ancora tutto da definire, con ben 7 squadre in 6 punti. In coda, la penalizzazione di Torino (attesa per venerdì) potrebbe riaprire la corsa salvezza con Pistoia, retrocessa sul campo nella scorsa giornata.

Novità "Diretta Basket"

Per il principio della contemporaneità, tutte le gare saranno disputate domenica 12 maggio alle ore 20.45, LIVE su Eurosport 2 (canale 211 di SKY) ed Eurosport Player. L'offerta su Eurosport 2 comprenderà collegamenti da tutti i campi per una ricca e completa "Diretta Basket" dell'ultima giornata, mentre sui canali di Eurosport Player sarà possibile seguire singolarmente ogni partita LIVE.

Il programma della 30a giornata di Serie A, domenica 12 maggio

ore 20:45 - AX Armani Exchange Milano-Alma Trieste, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed Eurosport Player

ore 20:45 - Grissin Bon Reggio Emilia-Vanoli Cremona, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed Eurosport Player

ore 20:45 - Happy Casa Brindisi-Dolomiti Energia Trento, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed Eurosport Player

ore 20:45 - Umana Reyer Venezia-Germani Basket Brescia, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed Eurosport Player

ore 20:45 - Oriora Pistoia-Sidigas Avellino, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed Eurosport Player

ore 20:45 - Segafredo Virtus Bologna-Openjobmetis Varese, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed Eurosport Player

ore 20:45 - Banco di Sardegna Sassari-Acqua San Bernardo Cantù, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed Eurosport Player

ore 20:45 - Fiat Torino-VL Pesaro, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed Eurosport Player

La lotta playoff: tre posti ancora da assegnare

Le prime tre posizioni della regular-season sono già matematicamente assegnate a AX Armani Exchange Milano (1), Vanoli Cremona (2) e Umana Reyer Venezia (3), ma, alle loro spalle, la situazione è ancora molto fluida. Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari, rispettivamente quarta (36 punti) e quinta (34 punti) sono sicure della qualificazione ai playoff, ma Sassari potrebbe centrare il quarto posto con una vittoria sull'Acqua San Bernardo Cantù e la contemporanea sconfitta di Brindisi contro la Dolomiti Energia Trento.

I restanti tre posti playoff (dalla 6a all'8a piazza) sono terreno di caccia per cinque squadre: Openjobmetis Varese (32 punti), Alma Trieste (32), Acqua San Bernardo Cantù (32), Dolomiti Energia Trento (32) e Sidigas Avellino (30), che parte dalla posizione più sfavorevole.

La classifica della Serie A

Posizione Squadra Record #1 AX Armani Exchange Milano 22-7 #2 Vanoli Cremona 20-9 #3 Umana Reyer Venezia 19-10 #4 Happy Casa Brindisi 18-11 #5 Banco di Sardegna Sassari 17-12 #6 Openjobmetis Varese 16-13 #7 Alma Trieste 16-13 #8 Acqua S.Bernardo Cantù 16-13 #9 Dolomiti Energia Trentino 16-13 #10 Sidigas Avellino 15-14 #11 Segafredo Virtus Bologna 14-15 #12 Germani Basket Brescia 14-15 #13 FIAT Torino* 8-21 #14 Grissin Bon Reggio Emilia 8-21 #15 VL Pesaro 7-22 #16 Oriora Pistoia 6-23

*FIAT Torino a rischio di 6-8 punti di penalizzazione per inadempienze finanziarie.

La lotta salvezza si riaccende con la penalizzazione di Torino?

In coda, la Oriora Pistoia (12 punti) è già retrocessa sul campo con la sconfitta subita la scorsa giornata a Varese, ma la lotta salvezza potrebbe riaccendersi se dovesse arrivare la penalizzazione della FIAT Torino per le inadempienze finanziarie. Se Torino (16 punti) dovesse ricevere 8 punti di penalità, sarebbe matematicamente retrocessa, ma se la penalizzazione dovesse limitarsi a 6 punti, potrebbe salvarsi battendo la VL Pesaro all'ultima giornata con contemporanea sconfitta di Pistoia contro la Sidigas Avellino, avendo il vantaggio negli scontri diretti.