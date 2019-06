Il pagellone della Serie A 2018-19: Venezia perfetta, Sassari a pieni voti, Milano negativa

Ogni valutazione é calibrata/ponderata sugli obiettivi iniziali, sulle potenzialità del club e sui risultati finali ottenuti

10. Venezia, la continuità è vincente: secondo Scudetto in tre anni

Come ha detto capitan Marquez Haynes, è stata una stagione difficile e faticosa, ma alla fine l'Umana Reyer Venezia ha vinto e ha festeggiato davanti ai propri tifosi, cosa che non era accaduta due anni fa, quando conquistò lo Scudetto al PalaTrento. Un successo, il secondo in tre anni, per certi versi inaspettato, quasi da outsider, vista l'annata piena di alti e bassi della truppa del patron Brugnaro. Però la solidità è stata premiata, la Reyer non è mai implosa, nemmeno dopo l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia proprio contro Sassari sprecando un vantaggio di oltre 20 punti, e nemmeno dopo l'uscita dalla Champions negli ottavi contro il Nizhny perdendo di 23 punti a Novgorod: decisiva la solidità del gruppo, italiani compresi come Tonut, De Nicolao, Mazzola, Cerella, Biligha e Giuri, l'immenso talento di alcuni singoli, Daye e Bramos su tutti, seguiti da capitan Haynes, da Stone, da Watt e da Vidmar, e la continuità del progetto, perchè coach De Raffaele, Tonut, Bramos, Haynes e Stone c'erano anche nel trionfo del 2017. Soprattutto nei playoff Venezia è stata chirurgica, brava a costruire il successo sulla propria difesa (la migliore in regular season) e ad affidarsi in attacco allo straordinario talento di alcuni singoli: la Reyer si è sempre imposta nell'ultima gara di ogni serie - 3-2 con Trento, 3-2 con Cremona senza fattore campo, e 4-3 con Sassari -, un altro segnale che questa squadra si era costruita durante tutto l'anno la mentalità e la maturità per centrare l'obiettivo.

9. Sassari, Pozzecco e un’annata indimenticabile

E’ mancata la ciliegina su una torta già squisita così. Dopo l’arrivo di Gianmarco Pozzecco, a Sassari è cambiato tutto. Accolto con entusiasmo ma con quei dubbi che si porta dietro da quando ha intrapreso la carriera in panchina, i 22 risultati utili consecutivi hanno lanciato la Dinamo e il loro coach verso un finale di stagione esaltante, che ha portato al successo in Europe Cup e a 40 minuti dallo scudetto. Calmo fino a gara 5, Pozzecco è riuscito a infondere passione, grinta, rabbia e voglia di vincere a un gruppo ben costruito e che, merito di Sardara, non ha subito modifiche durante l’anno (dote rara nel nostro campionato). Arrivati forse un po’ scarichi all’ultimo capitolo della saga, Spissu e compagni si portano a casa comunque il plauso per una stagione indimenticabile, che non sarà quella del triplete con Meo ma che cambierà la storia di molti dei giocatori presenti, consoliderà la società ad alti livelli in Italia e, si spera, in Europa e potrebbe aver lanciato definitivamente Pozzecco quale allenatore emergente del nostro campionato.

8. Crawford e Cremona: MVP, coppa Italia e semifinale playoff da protagonisti

Ciò che ha fatto la Vanoli in questa stagione è stato pazzesco, probabilmente irripetibile. Un gruppo che a inizio campionato veniva indicato “da media classifica”, si è stretto attorno alle loro guide – Meo Sacchetti e Travis Diener – per concretizzare la miglior stagione della storia societaria. Meriti ben distribuiti tra chi è andato in campo e chi ha costruito la squadra (vedi Gianmaria Vacirca) che con risorse modeste ha portato a casa il miglior giocatore del campionato, quel Drew Crawford che ha fatto vivere non solo alla città del torrone momenti di pallacanestro celestiale, chiusi nel tripudio di una semifinale oltre la quale la Vanoli non avrebbe potuto andare per raggiunti limiti di energia. Nelle idee della società è l’anno 0 per creare un mini-ciclo e, a ragion veduta, la società ha deciso di non partecipare alle coppe europee nella prossima stagione, per poter procedere a passi lenti, senza rischiare un immediato ridimensionamento come accadde due stagioni fa a Capo d’Orlando.

7. Brindisi e Trieste: sorprese positive del campionato

Difficile indicare squadre diverse se parliamo di belle scoperte. Brindisi in finale di Coppa Italia (sconfitta da Cremona) e ai playoff da protagonista, ha saputo esaltare individualità che oggi sono pezzi pregiati del mercato come Moraschini e Brown, che dopo anni in A2 sono risaliti e, con la giusta fiducia da parte di Vitucci, hanno sfoggiato talento da trascinatori. Trieste non da meno: ha risposto ai problemi societari con un finale di stagione esaltante, giocandosi l’accesso alla semifinale playoff con una grande serie contro l’altrettanto sorprendente Cremona. Dalmasson, col suo gioco legato al tiro da tre, ha regalato al pubblico giuliano un’annata memorabile da neopromossa. Cavaliero, Sanders, Wright, Fernandez, Mosley, Dragic hanno costituito un gruppo speciale, capace di andare oltre a ciò che succedeva nemmeno troppo lontano da loro, facendo confluire nel campo tutto l’affetto e la passione del pubblico triestino.

6. Virtus Bologna: vittoria in Champions, ma mancati i playoff

Stagione sufficiente, la media tra un 8 per quanto fatto in Champions League e un 4 per il cammino in campionato. Se in coppa la squadra prima di Pino Sacripanti e poi di Sasha Djordjevic è stata un rullo compressore, un treno che è andato dall'inizio alla fine in modo convinto, sicuro, senza praticamente flessioni e con una Final Four di Anversa da dieci e lode, in Serie A invece si sono ripetuti i problemi della passata stagione, con poca continuità, anche all'interno della stessa partita, un gioco poco efficace, probabilmente con troppi giocatori da ruotare e forse anche con ruoli poco definiti all'interno del roster sulla distribuzione di tiri e responsabilità (gli altri e bassi di Punter sono la punta dell'iceberg). Il mancato accesso ai playoff, tra l'altro con un paio di turni d'anticipo sulla fine della regular season, non può essere accettato da una piazza storica come Bologna sponda Virtus: se lo scorso anno il restare fuori dalle prime 8 poteva anche essere digerito visto lo status di neo promossa, stavolta ha lasciato parecchia amarezza e l'anno prossimo servirà una stagione al top, considerato anche il ritorno dei cugini della Fortitudo.

5. Spazio dedicato ai giovani, soprattutto italiani: molto poco

Il tema dello spazio riservato ai giovani, soprattutto italiani, è sempre d'attualità. E quest'anno ancora di più, se consideriamo che per la prima volta da quando esiste il premio riservato al miglior Under 22 della Serie A, 2005-06, a vincere sia stato uno straniero, l'americano Tony Carr, reduce da una stagione in chiaroscuro tra Torino e Cantù. In generale gli italiani hanno fatto bene, basti pensare a Tonut, Spissu, Polonara, Gentile, Abass, Vitali, Cavaliero, però quello che sembra mancare è un ricambio, quei ventenni che dovrebbero iniziare ad affacciarsi ed ereditare il posto dei Flaccadori, Fontecchio e Della Valle che li hanno preceduti. Quelli più utilizzati sono Candi per Reggio Emilia (22 minuti di media) e Bolpin per Pistoia (quasi 17 di media), presenti infatti tra i candidati al premio poi vinto da Carr, mentre Pajola per Bologna e La Torre di Cantù sono attorno ai 12 minuti di utilizzo; meno di 7 invece i minuti di Andrea Mezzanote con Trento, uno di quei talenti tanto attesi ma che ha patito fortemente il salto dall'A2 alla A.

4. Olimpia Milano e il suo disastroso 2019

Gli anni dispari non sono mai quelli di Milano! Scherzi a parte, l'AX Armani Exchange merita l'insufficienza piena perché, pur con un roster e con un buget nettamente superiore alla concorrenza, è stata protagonista di una stagione assolutamente anonima entro i confini italiani. La truppa di Simone Pianigiani è partita forte vincendo la Supercoppa e le prime 12 partite di campionato (un record), ma poi a cavallo delle festività e della fine dell'anno solare, complice anche un calendario molto intenso e diversi infortuni (Nedovic e Tarczewski), sono iniziati i primi preoccupanti scricchiolii. Da lì è stata tutta una salita: c'è stata ancora l'eliminazione ai quarti della Coppa Italia (secondo anno di fila), in campionato è stato conservato il primo posto a fatica e poi nei playoff è il disastro, col faticosissimo 3-2 per superare Avellino e poi il cocente 3-0 contro Sassari. L'Olimpia non è riuscita nemmeno a fare il minimo sindacabile - raggiungere la finale - e ha mostrato i tradizionali problemi nel gestire il roster e suddividere i minuti nelle rotazioni tra i giocatori, finendo per perdere del tutto i vari Della Valle, Fontecchio, Kuzminskas e Omic, che forse una mano più significativa avrebbero potuto darla.

3. La tremenda annata in Eurocup (Trento, Brescia, Torino)

Se Sassari e Bologna hanno portato a casa i trofei targati FIBA, e le varie Venezia, Avellino e Varese hanno fatto una figura tutto sommato discreta, la stessa cosa non si può dire per le tre italiane in Eurocup. La campagna di Trento, Brescia e Torino nella seconda competizione organizzata da Euroleague è stata un autentico fallimento: soltanto 6 vittorie in 30 partite disputate nella prima fase, equamente divise tra Dolomiti Energia e Germani (3-7 il record di entrambe), mentre spiccano i 10 ko in altrettante sfide giocate dalla Fiat. Vero che il livello dell'Eurocup è superiore rispetto a Champions League e Europe Cup, e vero anche che le tre italiane erano parecchio in ritardo nella costruzione di meccanismi e sistemi di squadra (Trento per gli infortuni, Torino per l'inserimento di Larry Brown e tante facce nuove, Brescia per la rivoluzione nel roster), però è inaccettabile non riuscire quanto meno a lottare fino in fondo per un posto nelle Top 16. Anche perché questo rischia di far perdere formazioni nella competizione per il futuro.

2. Larry Brown, un fallimento parzialmente annunciato

A malincuore, perché si parla di chi ha fatto la storia di questo sport (in Nba, 15 anni fa); ma il suo avvento in Italia è stato tanto unico quanto inappropriato. Non si è mai integrato col mondo-basket italiano, cercando di portare a Torino una pallacanestro lontana dai concetti e dalle dinamiche europee attuali finendo per essere cacciato dopo pochi mesi lasciando la squadra nei bassifondi della classifica, dove è rimasta fino alla salvezza sul campo; per arrivare poi al tracollo finanziario che l’ha spedita in seconda serie. Errore commesso a monte, al momento della scelta del coach: si è puntato troppo sul nome d’impatto piuttosto che sull’effettiva corrispondenza e compatibilità dello stesso con il basket europeo.

1. impianti: una piaga che ci allontana sempre più dal basket che conta

Taliercio, PalaRadi e PalaPentassuglia sono i primi esempi che saltano in mente se pensiamo alle strutture che accolgono la pallacanestro nel nostro paese e che andrebbero cambiate, modificate, rifatte, rimosse; e potremmo facilmente allungare l’elenco. Cattedrali fatiscenti dove caldo e dinamiche strutturali rendono difficile – in certi casi impossibile - lo svolgimento e la fruizione dell’evento sportivo, accentuando sempre più il divario con il resto d’Europa. Inimmaginabile così sognare di avere altre squadre in Eurolega, obiettivo a cui molte società potrebbero giustamente ambire per valori tecnici e possibilità economiche, ma che non verrebbero considerate proprio per gli impianti in cui giocano attualmente. A Brindisi, ad esempio, è già partito il progetto per un nuovo palazzo, ma quanto tempo ci vorrà per vederlo realizzato? E quando anche le altre squadre, città, regioni, troveranno il modo per migliorare questa situazione?



0. I problemi delle società italiane, che non vogliamo risolvere

E' un peccato che le notizie extra campo riguardanti le questioni societarie delle varie Cantù, Avellino, Torino e Trieste abbiano tolto attenzione ad un campionato che comunque è apparso in crescita dal punto di vista del gioco e dello spettacolo. Stipendi non pagati, conti non in regola, mancati adempimenti di tasse e versamenti di contributi (si guardi all'ombra della Mole...), proprietari che vanno e vengono, che lasciano club e ricompaiono dal nulla come finanziatori di altri (il nome di Gerasimenko vi dice qualcosa?), azionisti fermati per illeciti di varia natura (a Trieste purtroppo ne sanno qualcosa...): tutti elementi e fatti che non portano assolutamente lustro al movimento basket e che, per forza di cose, allontanano potenziali sponsor e persone che vorrebbero genuinamente investire in questo sport. Non che le cose nel resto d'Europa vadano meglio - vedi Turchia, Grecia, ex Jugoslavia -, ma questa è un'altra storia...