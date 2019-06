Il sottile filo tra energia, psicologia e difesa: come Sassari ha portato le finali a gara-7

La serie più schizofrenica e imprevedibile dei playoff non poteva avere un finale differente: Venezia-Sassari si concluderà al settimo atto, nel "catino" del Taliercio, ultima ripresa di un estenuante match di pugilato che ha visto Reyer e Dinamo alternarsi in maneria sistematica con i referti rosa. E il paragone con la boxe non è casuale, perché anche gara-6 è stata una partita di una fisicità pazzesca, che ha lasciato in piedi la squadra capace forse di attingere da un serbatoio di energie psico-fisiche più ampio di quello dell'avversario.

Thomas e Cooley: il "peso" dei lunghi della Dinamo

Nello sfogo post gara-5, Pozzecco aveva urlato di come l'enorme quantità di tiri liberi raccolta sia frutto di un gioco che porta la sua Sassari a insistere, azione dopo azione, per entrare sistematicamente in area sfruttando la superiorità fisica della sua frontline, con Jack Cooley, Rashawn Thomas e Dyshawn Pierre. Il piano partita della Dinamo non è cambiato in gara-6, anzi: di fronte alla più classica delle partite casalinghe "do or die", intensità ed efficacia sono più che raddoppiate. I nomi dei protagonisti sono noti: Rashawn Thomas (18 punti, 8 rimbalzi) ha tenuto Sassari a galla in un primo tempo di difficoltà mentale complessiva che ha visto la Dinamo soffrire la maggior compattezza e coesione della Reyer, ed è stato poi Jack Cooley a chiudere i conti in un secondo tempo fisicamente dominato: il centrone biancoblu ha scritto 26 punti con 11/18 dal campo e 11 rimbalzi, miglior prestazione dei playoff e seconda miglior dell'intera stagione dopo i 27+11 nel successo al Forum alla 25a giornata.

Video - Jack Cooley in versione "Ercole": 26 punti e 11 rimbalzi in gara 6 01:54

Quel filo sottile tra energia, psicologia e difesa

Sassari è tornata a vincere, anzi, stra-vincere la lotta a rimbalzo, con un eloquente 44-35 finale, 16 dei quali offensivi. È stato uno sforzo corale, esploso soprattutto nella ripresa, quando, grazie a un buon avvio delle guardie che hanno contribuito ad aprire la difesa veneziana (11 punti di Marco Spissu, tenutosi caldo dopo i 17 di gara-5), l'inerzia della partita si è completamente ribaltata: la Reyer, squadra fino all'intervallo, si è sfilacciata a causa dei problemi di falli di Vidmar che hanno scoperto il ventre molle a centroarea, e la difesa di Sassari, tornata mordente anche e soprattutto con il quintetto a trazione italiana, ha messo la museruola a Austin Daye, fermatosi a soli 10 punti con 4/10 al tiro dopo gli exploit con ventelli delle ultime due vittorie orogranata.

Ribaltato il peso psicologico e mentale della partita, Sassari ha veleggiato in un quarto periodo da 29 punti in cui ha sopraffatto la difesa della Reyer sul piano energetico, mandando l'intero quintetto a rimbalzo d'attacco per sfruttare i buchi in tagliafuori creati dagli aiuti sui post-up dei lunghi, e sigillato nuovamente l'area nella propria metacampo: ancora una volta, Venezia è stata costretta a giocare a livello più perimetrale nonostante qualche buona intuizione di Mitchell Watt nei tagli flash sul pick'n'roll, ma, percentuali a parte, quando la Reyer ha tirato più da tre che da due (33 triple contro 27 conclusioni dall'area in gara-6) ha sempre perso in questa serie.

L'azione simbolo della partita

Abbiamo parlato di livello di energia e della ritrovata importanza degli esterni: il riassunto perfetto sta in questa giocata di Tyrus McGee, con penetrazione e schiacciata sulla testa di Mitchell Watt in mezzo all'area.