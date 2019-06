Inarrestabile Sassari! 22° risultato utile di fila e 3-0 a Milano per volare in finale scudetto

Banco di Sardegna Sassari - AX Armani Exchange Milano 108 - 96

Sontuosa Sassari, inaspettata Milano. La semifinale finisce 3-0 per il Banco di Sardegna, che vince anche gara-3 (ancora all'overtime) grazie alle grandi prove dei soliti interpreti: Cooley (20 e 6 rimbalzi), Thomas (22 e 8 rimbalzi), ma soprattutto Smith (29 con 7/8 da 3). Per Milano una grandissima delusione e un'inaspettata, ma altrettanto netta, eliminazione, nonostante Nunnally (19, con 5/8 da 3) e i 18 a testa di James e di Kuzminskas.

Cooley apre le danze col floater da centro area e con la tripla di Smith è subito 5-0 Sassari. Milano risponde con un break di 0-7 grazie agli esterni e dopo 3' di gara trova il primo vantaggio (5-7). Nunnally si macchia di un fallo antisportivo e il Banco di Sardegna allunga così sul +8 (20-12) in pochissimi possessi grazie a Thomas e Cooley. Micov tenta di riagguantare gli avversari, ma sbaglia qualche tripla con spazio e così i padroni di casa trovano 3 triple consecutive di Smith (14, con 5/5 al tiro, nei primi 10' per il playmaker) per volare sul 29-19. Nedovic è devastante in apertura di 2° periodo e, insieme alla schiacciata di Kuzminskas, riporta i biancorossi sul -2 (35-33), costringendo anche coach Pozzecco al timeout. I liberi di Tarczewski, il fade-away di James e il gioco in post basso di Kuzminskas valgono il pareggio (39-39) a metà frazione, ma i biancoblu rispondono subito con la bomba del solito Gentile per tornare prontamente a +3.

Video - Recupero e tripla: tutto il repertorio di Mike James e Milano va avanti 00:28

James ne mette 5 in fila e rimette avanti l'AX Armani Exchange (42-44), ma Smith è inarrestabile da oltre l'arco dei 6.75 (5/6 nel 1° tempo) e la sfida prosegue con continui cambi al vertice fino ai liberi di Tarczewski che, a 90'' dal termine della prima metà di gara, ridanno un minimo vantaggio agli ospiti (47-50). Nel tempo restante Sassari riesce però a ricucire le distanze, sfruttando al meglio i molti errori degli avversari nel pitturato e chiudendo così sotto di 1 sola lunghezza il 1° tempo (51-52). Cooley inaugura anche la ripresa col canestro del vantaggio (53-52), ma l’Olimpia risponde con un parziale di 0-5 propiziato da Micov e poi trova un gioco da 3 punti di James per rimanere avanti (58-60) al 24’ di gioco. Tarczewski non controlla un rimbalzo offensivo e poi si vede fischiare il 4° fallo, consentendo così a Cooley di trovare 6 punti consecutivi per tenere a contatto i padroni di casa. Nedovic buca la retina dalla distanza, ma Sassari risponde con un 7-0 in cui sono protagonisti Pierre e Polonara per ritornare sul +5 (71-66) a 2’ dal termine del 3° periodo. Thomas inchioda a due mani il +8 e fa esplodere il PalaSerradimigni e con l’airball di Nedovic si chiude la frazione con lo stesso punteggio (74-66). Nedovic e Kuzminskas provano a tenere vive le speranze degli ospiti in apertura di ultimo quarto (78-73), ma Thomas replica prontamente con una grande tripla punendo i raddoppi difensivi degli avversari. Le difese aumentano d’intensità e anche Sassari fatica a penetrare l’area avversaria, ma Thomas rimane un fattore importante; Nunnally e 2 liberi di Brooks riportano l’AX Armani Exchange a contatto (83-78), ma Cooley sale in cattedra e scatena una reazione di Tarczewski che costa il fallo tecnico al centro biancorosso, prima dei 2 falli consecutivi fischiati a Micov. Milano non paga eccessivamente dazio e James, con 8 punti in fila, la riporta sul -2 (88-86) a 1’ dal termine della sfida. Lo stesso James assiste la bomba di Nunnally che vale il nuovo vantaggio degli ospiti a 42’’ dalla sirena. Pierre fa 1/2 in lunetta, mentre James e Thomas sbagliano le triple del possibile successo delle loro squadre e il match prosegue così verso l’overtime.

Video - Magia di Cooley che va con il balletto: Tarczewski si lamenta e prende il tecnico 01:25

A inizio supplementare Kuzminskas ne piazza 5 consecutivi e tiene la sfida in parità (94-94), ma Cooley a cronometro fermo è una sentenza e ridà un buon vantaggio ai padroni di casa (98-94), prima del canestro di Pierre che lancia a quota 100 la Dinamo a 2’ dal termine. Smith piazza la tripla (la settima della sua gara) e fa esplodere di gioia il PalaSerradimigni, lanciando Sassari in finale con un 3-0 così netto che è tanto inaspettato quanto incredibile.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari - AX Armani Exchange Milano 108-96 dts

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 2, Smith 29, McGee 2, Carter 4, Devecchi n.e., Magro n.e., Pierre 15, Gentile 7, Thomas 22, Polonara 7, Diop n.e., Cooley 20. All. Pozzecco.

AX Armani Exchange Milano: Della Valle n.e., James 18, Micov 10, Ferraris n.e., Fontecchio n.e.,Tarczewski 7, Nedovic 16, Kuzminskas 18, Cinciarini, Nunnally 19, Burns, Brooks 8. All. Pianigiani

Video - La Dinamo Sassari è in finale: la gioia incontenibile di Gianmarco Pozzecco 00:51

