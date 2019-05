Jerrells e Nunnally trascinano Milano. L'Olimpia non sbaglia Gara-2 e pareggia la serie con Avellino

AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino 76 - 61

Milano non sbaglia Gara-2 e riporta la serie in parità (1-1) grazie a una prova corale e di sostanza, in cui spiccano soprattutto le individualità di Jerrells (18, con 4/10 da 3 e 4 assist) e Nunnally (19), ma in cui sono pesanti anche le triple di Kuzminskas e il lavoro oscuro di Brooks. Avellino lotta e getta il cuore oltre l'ostacolo, visto che in corso di gara perde anche N'Diaye per il riacutizzarsi del dolore a un piede che già aveva tormentato il lungo durante questa stagione (N'Diaye potrebbe così aggiungersi alla lista di infortunati che comprende già Green e Nichols). Alla squadra di coach Maffezzoli non bastano i 23 di Sykes e il gran lavoro a rimbalzo della coppia Young-Udanoh, capace di conquistare ben 23 carambole complessivamente. Gara-3 mercoledì al PalaDelMauro di Avellino, ore 20:30.

Video - Kaleb Tarczewski vola, inchioda a due mani e si porta a casa il ferro del Forum 00:42

Avellino parte fortissimo grazie alle triple di Sykes (4/4 dalla distanza nel 1° quarto) e al dominio di Young sotto i tabelloni, con il centro, ex di turno, capace di conquistare ben 6 rimbalzi in soli 5’ di gara; complici le difficoltà in attacco dell’AX Armani Exchange, la squadra di coach Maffezzoli vola anche sul +13 (5-18), ma Micov è protagonista assoluto nel break di 8-0 che riduce così le distanze al 10’ di gioco (13-18). L’ala serba continua a macinare canestri anche nel 2° quarto, ma è Nunnally, con 2 triple in fila, a dare il primo vantaggio ai padroni di casa (24-22) al 14’. L’asse Sykes-Young ritorna a produrre buone giocate e punti, ma Jerrells con 2 triple consecutive dal palleggio, Nunnally e Della Valle portano Milano sul +12 (42-30) con cui si chiude il 1° tempo. Le squadre iniziano la ripresa con molti errori al tiro e un po’ di confusione in fase offensiva, ma Tarczewski ha il tempo di diventare il miglior schiacciatore della storia Olimpia per quanto riguarda i Playoff e di dare il +14 ai suoi (48-34) al 24’ di gioco. L’AX Armani Exchange innalza il proprio livello difensivo e gli ospiti trovano ben 6 perse, segnando solamente 12 punti nel 3° quarto e non riuscendo ad accorciare (58-44) a fine frazione. Dopo 1 libero di Nunnally (tecnico a Udanoh), Avellino trova un break di 0-7 per inaugurare l’ultimo periodo, costringendo così coach Pianigiani al timeout (59-51); Kuzminskas però piazza 2 bombe in serie e ristabilisce subito le distanze, coronando un contro-parziale di 9-0. Nel tempo restante Sykes prova a far rientrare Avellino, ma è Brooks a prendersi la scena con una grandissima stoppata e a suggellare il successo biancorosso con buon lavoro a rimbalzo e tanta qualità in difesa.

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino 76 - 61

AX Armani Exchange Milano: Della Valle 4, Micov 12, Musumeci n.e., Fontecchio, Tarczewski 8, Kuzminskas 6, Cinciarini 2, Nunnally 17, Burns 2, Brooks 5, Jerrells 18, Omic n.e.. All. Pianigiani.

Sidigas Avellino: Udanoh 8, Young 9, Guariglia n.e., Filloy, Campani, Silins 6, Campogrande 2, Harper 13, D'Ercole, Sykes 23, Spizzichini, N'Diaye. All. Maffezzoli.

Rivivi il match tra Milano e Avellino per intero su Eurosport Player!

Il programma della Settimana su Eurosport Player

AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino (Gara-2, quarti di finale Playoff, lunedì 20 maggio ore 20:30)

Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi (Gara-2, quarti di finale Playoff, lunedì 20 maggio ore 20:45)

Vanoli Cremona - Alma Triste (Gara-2, quarti di finale Playoff, martedì 21 maggio ore 20:30)

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trento (Gara-2, quarti di finale Playoff, martedì 21 maggio ore 20:45)

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano (Gara-3, quarti di finale Playoff, mercoledì 22 maggio ore 20:30)

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari (Gara-3, quarti di finale Playoff, mercoledì 22 maggio ore 20:45)

Alma Trieste - Vanoli Cremona (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:30)

Dolomiti Energia Trento - Umana Reyer Venezia (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:45)

BasketLIVE! Serie A, Eurolega e tanto altro: abbonati a Eurosport Player

Gioca a Dunkest il Fantabasket della LBA

Sida i tuoi amici, e non solo, nel Fantabasket ufficiale della LBA in partnership con Eurosport. Con Dunkest puoi creare la tua fanta squadra scegliendo tra le stelle LBA e sfidare gli utenti in base alle reali prestazioni dei giocatori!

Iscriviti, è gratis, e gioca!